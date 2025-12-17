Amazonセール情報大紹介！ 第750回
39％オフで2万円台。Bambu Lab「A1 mini」高速・全自動キャリブレーション対応の家庭用3Dプリンター
2025年12月17日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Bambu Lab 3Dプリンター「A1 mini」登場！
Bambu Labの家庭用3Dプリンター「A1 mini」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格48,800円のところ、39%オフの29,800円で販売中です。
日本語UIに対応し、組立も簡単なため、初めての3Dプリンターとしても検討しやすい一台です。
Bambu Lab 3Dプリンター「A1 mini」の魅力
① 全自動キャリブレーション
造形前のキャリブレーションは自動で行われ、ベッドレベリングなどの調整作業を手動で行う必要がありません。設定の手間を減らし、安定した造形をサポートします。
② 最大500mm/sの高速造形
高速造形に対応しており、短時間での出力が可能。試作品の作成や繰り返しの造形作業にも使いやすい仕様です。
③ 静音設計（アクティブモーターノイズキャンセリング対応）
アクティブモーターノイズキャンセリングにより、サイレントモードでは48dB以下の静音動作を実現。周囲の環境に配慮しながら使用できます。
お買い得価格で手に入る！
Bambu Lab「A1 mini」は、全自動キャリブレーション、高速造形、静音設計といった機能を備えた家庭用3Dプリンターです。39％オフのセール価格により、家庭での造形用途や初めての3Dプリンター導入を検討している場合に、価格面でも検討しやすいモデルとなっています。
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第751回
トピックス50％オフで1万円台。Anker Eufy「RoboVac G30」スマートナビ搭載ロボット掃除機
-
第749回
トピックスタイムセール107,800円！ FMV 富士通 ノートPC Note A WA1-K2 Ryzen 5・Office 2024付 15.6型フルHD
-
第745回
トピックスハイレゾ×長時間再生！ Anker AeroFit 2オープンイヤー型がタイムセールでお得
-
第745回
トピックス着るだけで疲労ケア！眠りの専門店my makuraのリカバリーウェアが12%オフ！
-
第745回
トピックス大画面×90Hzで2万円台、11型タブレット「T8015」はどんな人向け？
-
第744回
トピックススマホで簡単ラベル作成！ 高精細360dpi「テプラ PRO SR-MK1」が44％オフ。家中の整理整頓をもっとおしゃれに
-
第743回
トピックスタイムセール11%オフ ASUS Zenbook 14 OLED 高精細有機EL＋Core Ultra 7搭載ノートPC
-
第743回
トピックス10.1型で1.7万円台！PHILIPSのAndroid 15タブレットがタイムセール
-
第742回
トピックス足元の寒さ、まずはデスク下から：囲い型パネルヒーターが6,999円
-
第742回
トピックス約888gの日本製14型ノートPCが10％オフ！Core Ultra 7搭載「FMV LIFEBOOK WU4/J3」（32GB／1TB）
- この連載の一覧へ