Amazonセール情報大紹介！ 第750回

39％オフで2万円台。Bambu Lab「A1 mini」高速・全自動キャリブレーション対応の家庭用3Dプリンター

2025年12月17日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Bambu Lab 3Dプリンター「A1 mini」登場！

　Bambu Labの家庭用3Dプリンター「A1 mini」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格48,800円のところ、39%オフの29,800円で販売中です。

　日本語UIに対応し、組立も簡単なため、初めての3Dプリンターとしても検討しやすい一台です。

アマゾンでBambu Lab 3Dプリンター「A1 mini」を入手

Bambu Lab 3Dプリンター「A1 mini」の魅力

① 全自動キャリブレーション

　造形前のキャリブレーションは自動で行われ、ベッドレベリングなどの調整作業を手動で行う必要がありません。設定の手間を減らし、安定した造形をサポートします。

② 最大500mm/sの高速造形

　高速造形に対応しており、短時間での出力が可能。試作品の作成や繰り返しの造形作業にも使いやすい仕様です。

③ 静音設計（アクティブモーターノイズキャンセリング対応）

　アクティブモーターノイズキャンセリングにより、サイレントモードでは48dB以下の静音動作を実現。周囲の環境に配慮しながら使用できます。

お買い得価格で手に入る！

　Bambu Lab「A1 mini」は、全自動キャリブレーション、高速造形、静音設計といった機能を備えた家庭用3Dプリンターです。39％オフのセール価格により、家庭での造形用途や初めての3Dプリンター導入を検討している場合に、価格面でも検討しやすいモデルとなっています。

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。

アマゾンでBambu Lab 3Dプリンター「A1 mini」を入手

