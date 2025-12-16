メレルの「ジャングルモック」！脱ぎ履きがラクで歩きやすい定番シューズが25％オフ！[並行輸入品]

メレルのジャングルモックが25%オフ！

スリッポンタイプで脱ぎ履きが非常にラクなメレルの定番モデル「ジャングルモック」の[並行輸入品]が25%オフの9,770円で、Amazonのタイムセールに登場！

メレルらしい歩きやすさと安定感を兼ね備えており、普段使いはもちろん、旅行や軽いアウトドアシーンまで幅広く活躍する一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

メレルジャングルモックの特徴

●スリッポン仕様でストレスフリー

甲の両サイドにストレッチ性のあるスリットバンドを搭載。

手を使わずにサッと履けるため、日常使いはもちろん、旅先やリラックスシーンにも最適です。

●クッション性に優れたインソール

インソールにはOrthoLite（オーソライト）を採用。

足裏への衝撃をやわらかく吸収し、長時間歩いても疲れにくい履き心地を実現しています。

●安定した歩行を支えるミッドソール

ミッドソールには、歩行時の衝撃を抑えつつ安定性を高める独自構造を採用。

スニーカー感覚で歩けるのに、アウトドアブランドらしい安心感があります。

●グリップ力と耐久性のあるアウトソール

ゴム製アウトソールは高いグリップ力を発揮。

街歩きから軽いアウトドアまで対応でき、日常使いしやすい耐久性も魅力です。

まとめ

参考価格：12,980円

現在の価格：9,770円［25%OFF］

脱ぎ履きのラクさと快適な歩行性能を両立したメレルのジャングルモック。

普段使いの定番シューズとして長く活躍してくれそうです。この機会にぜひチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。