このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第747回

富士通ノートPC「FMV Note A WA1-K2」が7%オフ！Ryzen 7・16GBメモリ・Office 2024・DVD搭載

2026年01月14日 20時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】富士通 ノートPC「FMV Note A WA1-K2」登場！

　富士通のノートPC「FMV Note A WA1-K2」が、Amazonで1万円引き中。参考価格149,800円のところ、7%オフの139,800円で販売中です。

　画面の見やすさと基本性能のバランスを重視する人に向いたノートPCです。15.6型フルHDディスプレイにより、文書作成やWeb閲覧、動画視聴などを余裕のある画面サイズで行えます。

アマゾンで富士通 ノートPC「FMV Note A WA1-K2」を入手

富士通 ノートPC「FMV Note A WA1-K2」の魅力

① Ryzen 7と16GBメモリによる軽快な動作 

　AMD Ryzen 7 7730Uプロセッサー（8コア／16スレッド）と16GBメモリを搭載。日常作業から複数アプリの同時使用まで対応しやすい構成です。

② 家庭での使用に便利なスーパーマルチドライブ搭載 

　今や搭載モデルが減少しているスーパーマルチドライブを内蔵。CDやDVDの再生・書き込みが可能なため、お子様の学習用や、大切なデータのバックアップにも非常に便利です。また、ディスプレイは写真や動画を美しく鮮やかに表示するスーパーファイン液晶を搭載しています。

③ AIノイズキャンセリングと安心のセキュリティ 

　AIエンジンが高精度に周囲の物音などを抑制するAIノイズキャンセリング機能を搭載。Web会議やオンライン授業も、周りの物音に気をつかうことなく会話に集中できます。さらに、マカフィーリブセーフ3年版が付属しており、購入後すぐに安心のセキュリティ環境で利用開始できます。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット版

【CPU】AMD Ryzen7 7730U プロセッサー（8コア／16スレッド／2GHz（最大4.5GHz））

【メモリ】16GB（8GB×2）[デュアルチャネル対応] 

【ストレージ】約512GB／ドライブ：スーパーマルチドライブ

【ディスプレイ】15.6型ワイド フルHD [1920×1080] スーパーファイン液晶

【USBポート】HDMI出力×1、USB3.2（Gen2）Type-C×1（左側面）、USB3.2（Gen1）Type-A×1（右側面）、USB3.2（Gen1）Type-A×1 左側面（電源オフUSB充電機能付）、有線LAN（RJ-45） 

【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024

お買い得価格で手に入る！

　15.6型フルHDディスプレイ、Ryzen 7、16GBメモリ、512GB SSD、Office 2024を備えた、家庭用や仕事用として使いやすい構成を求める人にとって検討しやすいモデルです。

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。

富士通 ノートPC「FMV Note A WA1-K2」

