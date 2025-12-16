Amazonセール情報大紹介！ 第743回
タイムセール11%オフ ASUS Zenbook 14 OLED 高精細有機EL＋Core Ultra 7搭載ノートPC
2025年12月16日 16時30分更新
【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405CA」登場！
ASUSの人気ノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405CA」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格179,800円のところ、11%オフの159,800円で販売中です。
インテル Core Ultra 7 255Hプロセッサー搭載、16GBメモリ、1TB SSD、WPS Office標準装備の14インチ有機ELノートPCです。軽量で持ち運びやすく、高性能な作業環境を求める方におすすめです。
ASUS ノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405CA」の魅力
① AI専用エンジン「NPU」による高速処理
最新のインテル Core Ultra 7 プロセッサーを搭載し、チップ内にインテル AI Boost（NPU）を内蔵 。これにより、AI処理や高負荷タスクを高速に、かつ高い電力効率で実行できます。
② ディテールまで鮮やかな有機ELディスプレイ
14.0型 OLED（有機EL）ディスプレイを搭載。超狭額ベゼルのアスペクト比16:10で、ディテールまで鮮やかに映し出します。豊かな色表現とブルーライト軽減機能により、長時間の作業も快適に行えます。さらにタッチディスプレーにも対応し、直感的な操作が可能です。
③ どこでも使える薄型軽量設計と長時間バッテリー
約1.28kgの軽さと14.9mmの薄さで、いつものカバンでどこにでも持ち歩ける高いモビリティを実現。75Whの大容量バッテリーを搭載し、アイドル時でマックス約16.4時間駆動を実現。急速充電にも対応し、生産性を損ないません。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255H
【NPU】インテル AI Boost（NPU AI エンジン）
【メモリ】16GB LPDDR5X-7467
【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0×4接続 NVMe／M.2）
【ディスプレイ】14.0型 OLED（有機EL）、グレア、1,920×1,200ドット（60Hz）
【バッテリー駆動】約8.5時間（動画再生時）／約16.4時間（アイドル時）
【USBポート】Thunderbolt 4（Type-C／Power Delivery対応）×2 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2 （Type-A／Gen1）×1
【外部ディスプレイ出力】HDMI×1、Type-C×2
お買い得価格で手に入る！
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CAは、軽量・高性能・長時間駆動の3拍子揃ったノートPCです。外出先でも快適に作業したいビジネスユーザーや学生、クリエイターに最適。Amazonでは現在、11%オフの特価で購入可能です。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
