スーツケースからビジネスバッグまで最大50%オフ！ エース公式サイト「セール」開催中！

かばんの総合メーカー、エース（ACE）の公式サイトでは、人気ブランドのスーツケース、ビジネスバッグ、カジュアルバッグがお得になるセールを開催中です。

エース直営ならではの豊富な品揃えで、最大50%オフの特別価格で購入できます。ぜひこの機会をお見逃しなく！

目玉商品が多数

PROTECA／プロテカ 360s メタリックD2 スーツケース 52L

78,100円 → 特別価格 54,670円（30％オフ）

エースのトラベルブランド「プロテカ」の日本製スーツケース。4～5泊程度の旅行に最適なサイズで、高品質な機能性を備えています。

W&.Day/Night ノルド ラップトップキャリー 15.6インチPC収納

14,300円 → 特別価格 7,150円（50％オフ）

15.6インチのPCを収納できるラップトップキャリーバッグが、値下げで半額に。ビジネスや通学でPCを持ち運ぶ機会が多い方に最適です。

UNTRACK PARK/TC 横型トートバッグ Ｍサイズ

24,200円 → 特別価格 12,100円（50％オフ）

タケヤリ帆布へパラフィン加工を施すことで撥水性を高め、使い込むほどに蝋が浮き出て、ヴィンテージな表情が出るプロダクトになっています。

まとめ

セール対象製品は500件以上あります。ぜひ公式サイトで、用途やブランドからお気に入りのアイテムを見つけてください。

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。