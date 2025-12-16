いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第42回
スーツケースからビジネスバッグまで最大50%オフ！ エース公式サイト「セール」開催中！
2025年12月16日 09時30分更新
かばんの総合メーカー、エース（ACE）の公式サイトでは、人気ブランドのスーツケース、ビジネスバッグ、カジュアルバッグがお得になるセールを開催中です。
エース直営ならではの豊富な品揃えで、最大50%オフの特別価格で購入できます。ぜひこの機会をお見逃しなく！
目玉商品が多数
PROTECA／プロテカ 360s メタリックD2 スーツケース 52L
78,100円 → 特別価格 54,670円（30％オフ）
エースのトラベルブランド「プロテカ」の日本製スーツケース。4～5泊程度の旅行に最適なサイズで、高品質な機能性を備えています。
W&.Day/Night ノルド ラップトップキャリー 15.6インチPC収納
14,300円 → 特別価格 7,150円（50％オフ）
15.6インチのPCを収納できるラップトップキャリーバッグが、値下げで半額に。ビジネスや通学でPCを持ち運ぶ機会が多い方に最適です。
24,200円 → 特別価格 12,100円（50％オフ）
タケヤリ帆布へパラフィン加工を施すことで撥水性を高め、使い込むほどに蝋が浮き出て、ヴィンテージな表情が出るプロダクトになっています。
まとめ
セール対象製品は500件以上あります。ぜひ公式サイトで、用途やブランドからお気に入りのアイテムを見つけてください。
※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。
