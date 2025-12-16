Amazonセール情報大紹介！ 第744回
スマホで簡単ラベル作成！ 高精細360dpi「テプラ PRO SR-MK1」が44％オフ。家中の整理整頓をもっとおしゃれに
2025年12月16日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】キングジム スマホ専用ラベルプリンター「テプラ PRO MARK SR-MK1」登場！
キングジムのスマホ専用ラベルプリンター「テプラ PRO MARK SR-MK1」が、Amazonセールに登場しました。参考価格18,700円から44％オフの10,500円で販売中です。
Bluetooth接続でスマートフォンから簡単に操作でき、幅広いラベルサイズに対応。自宅やオフィスで整理整頓や名前付けなど、幅広い用途で活躍するモデルです。
キングジム スマホ専用ラベルプリンター「テプラ PRO MARK SR-MK1」の魅力
① インテリアに馴染む洗練されたデザイン
従来の「事務用品」のイメージを覆す、洗練されたミニマルな本体デザインが特長。グッドデザイン賞も受賞しており、リビングの棚に置いてもおしゃれなインテリアの一部のように見えます。
② 高精細ヘッドによる美しい印刷品質
テプラ最上位機種同等の高精細ヘッド（360dpi）を搭載しており、繊細なラベルデザインや細い線もきれいに印刷できます。細部にこだわったラベル作成が可能です。
③ 直感的なスマホ操作と豊富なテンプレート
すべての操作をBluetooth接続したスマホアプリ「Hello」で行います。豊富なフォントや絵文字、おしゃれなテンプレートが多数用意されており、まるで画像加工アプリを使っているような感覚で、誰でも簡単にオリジナルのラベルが作れます。
お買い得価格で手に入る！
高精細な印刷品質と洗練されたデザイン、そしてスマホ連携の直感的な操作性を兼ね備えた、整理整頓が楽しくなる一台を、44％オフの特別価格で手に入れられる機会をお見逃しなく！
※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第743回
トピックスタイムセール11%オフ ASUS Zenbook 14 OLED 高精細有機EL＋Core Ultra 7搭載ノートPC
-
第743回
トピックス10.1型で1.7万円台！PHILIPSのAndroid 15タブレットがタイムセール
-
第742回
トピックス足元の寒さ、まずはデスク下から：囲い型パネルヒーターが6,999円
-
第742回
トピックス約888gの日本製14型ノートPCが10％オフ！Core Ultra 7搭載「FMV LIFEBOOK WU4/J3」（32GB／1TB）
-
第741回
トピックスRyzen 9 8940HX×RTX 5060搭載の16型ゲーミングノート、TUF Gaming A16がタイムセール
-
第740回
トピックス「毎月払いはイヤ」な人へ：Office 2024永続版が11%引き中
-
第738回
トピックス最新Apple Watch Series 11（GPSモデル）がお得価格に！日常もフィットネスもサポート
-
第737回
トピックス小型でも迫力サウンド！ Marshall Willen II ワイヤレス防水スピーカーが17%オフ！
-
第736回
トピックス朝のヒゲ問題、これで解決⁉ 洗浄機付きフィリップス i9000 プレステージ Ultraが27％オフ
-
第735回
トピックスAirPods 4が22％オフ。H2チップ×空間オーディオ対応イヤホン
- この連載の一覧へ