足元の寒さ、まずはデスク下から：囲い型パネルヒーターが6,999円

北国のこたつ「デスク下 足元ヒーター」が6,999円

人気ブランド「北国のこたつ」から「デスク下 足元ヒーター」が、「タイムセール」として6,999円で販売中。

標準価格や過去価格の記載はありませんが、以前は「過去価格7,999円」としており、Amazon最大のセール「Amazonブラックフライデーセール」では13%引きの6,999円として販売していました。ブラックフライデーセールは12月1日で終了しましたが、同じ価格で購入できるわけです！

足元が冷える季節、暖房を上げても「手元は快適なのに足だけ寒い…」となりがちです。そんなときは、部屋全体を温めるのではなく“デスク下の冷え”に狙い撃ちするのが近道。今回紹介する「北国のこたつ」足元パネルヒーターは、デスク下を囲って温められるタイプで、在宅ワークや受験勉強など“座りっぱなし時間”が長い人ほど恩恵が大きいアイテムです。

新型チタン合金ヒーター採用で10秒で発熱、20秒で40℃に到達します。消費電力195W、電気代は1時間約2.7円。5段階温度調整と9段階タイマー付きです。

PSE・RoHS認証取得。過熱防止、4時間自動オフ、転倒時オフ機能を搭載し、子どもやペットがいても安心。難燃素材と2年保証で信頼性も高いです。

お得な価格のチャンス！

今回のセールがいつまで続くかは不明ですので、早めにチェックしておきましょう！

なお、Amazonの価格は変動するため、同じ商品でもタイミングによって表示価格や割引率が変わることがあります。購入前に、商品ページ上で「参考価格（または過去の表示価格）」と現在価格、配送予定日、返品期限などをあらためて確認しておくと安心です。足元の冷えが気になる人は、まずはデスク下の環境づくりから見直してみてください。