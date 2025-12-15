Amazonセール情報大紹介！ 第740回
「毎月払いはイヤ」な人へ：Office 2024永続版が11%引き中
2025年12月15日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！
Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版が、Amazon.co.jpでセール中です。参考価格34,477円のところ、11%オフの30,825円という魅力的な価格となっています。
「Officeはたまにしか使わないけど、必要な時は急に来る」——そんな人ほど“買い切り”の安心感が刺さります。今回紹介する Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版は、Word／Excel／PowerPointがまとまった定番構成で、2台まで利用可能。サブスクではなく、長く同じ環境で使いたい人に向けといえます。
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力
① 快適な作業をサポート
Office 2024では、アプリの切り替えや検索機能などがよりスムーズになっています。資料作成やデータ処理が快適になり、日常作業の効率化が期待できます。
② より伝わる資料作り
PowerPointではビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすい資料作りが可能です。WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールがまとめられており、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズに行えます。
③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス
Windows 11、10はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です（マイクロソフトによるサポートは2029年10月9日まで）。異なるOSを使い分ける方や長く同じOfficeを使いたい方に最適です。
お買い得価格で手に入る！
Officeを選ぶときは、価格だけでなく「使う台数」「利用する端末（Windows／Mac）」「初期設定にネット接続が必要か」まで、購入前に条件を揃えておくと失敗しにくいです。買い切りで運用したい人は、今回のように割引になっているタイミングでチェックしておくと、急に必要になったときにも慌てずに済むはず。
※価格はプラットフォームによって異なる場合があります。
