「毎月払いはイヤ」な人へ：Office 2024永続版が11%引き中

【Amazonセール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！

Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版が、Amazon.co.jpでセール中です。参考価格34,477円のところ、11%オフの30,825円という魅力的な価格となっています。

「Officeはたまにしか使わないけど、必要な時は急に来る」——そんな人ほど“買い切り”の安心感が刺さります。今回紹介する Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版は、Word／Excel／PowerPointがまとまった定番構成で、2台まで利用可能。サブスクではなく、長く同じ環境で使いたい人に向けといえます。

Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力

① 快適な作業をサポート

Office 2024では、アプリの切り替えや検索機能などがよりスムーズになっています。資料作成やデータ処理が快適になり、日常作業の効率化が期待できます。

② より伝わる資料作り

PowerPointではビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすい資料作りが可能です。WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールがまとめられており、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズに行えます。

③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス

Windows 11、10はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です（マイクロソフトによるサポートは2029年10月9日まで）。異なるOSを使い分ける方や長く同じOfficeを使いたい方に最適です。

お買い得価格で手に入る！

Officeを選ぶときは、価格だけでなく「使う台数」「利用する端末（Windows／Mac）」「初期設定にネット接続が必要か」まで、購入前に条件を揃えておくと失敗しにくいです。買い切りで運用したい人は、今回のように割引になっているタイミングでチェックしておくと、急に必要になったときにも慌てずに済むはず。

