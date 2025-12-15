このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第737回

小型でも迫力サウンド！ Marshall Willen II ワイヤレス防水スピーカーが17%オフ！

2025年12月15日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】Marshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー「Willen II」登場！

　Marshallのワイヤレスポータブル防水スピーカー「Willen II」が、Amazonセールに登場しました。参考価格17,980円から17％オフの14,980円で販売されています。

　超小型ながらパワフル、そしておしゃれなミニスピーカーとして注目されている、このモデルをお得な価格で手に入れませんか？

アマゾンでMarshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー「Willen II」を入手

Marshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー「Willen II」の魅力

① サイズを超えたマーシャル・シグネチャーサウンド

　小型ながらもパワフルなマーシャル・シグネチャーサウンドを奏で、前モデルに比べ低音や全体的な音響性能がさらに向上しています。

② 水も汚れも気にしないIP67のタフネス

　IP67の防塵・防水性能を持ち、水に濡れることを気にせず、タフに使用できます。お風呂場やアウトドア、プールサイドなど、水や汚れが気になる場所でも心置きなく音楽を楽しめます。その頑丈さは、あらゆる外出時の必携アイテムとなります。

③ 17時間再生と多様な設置方法

　1回の充電で最大約17時間の音楽再生が可能で、急速充電にも対応しています。また、背面のゴム製の付属ストラップを使って吊るす、立てる、物に固定するなど、さまざまな使い方が可能な究極の多目的スピーカーです。内蔵マイクによるハンズフリー通話にも対応しており、利便性が高いです。

お買い得価格で手に入る！

　小型でも高音質、防水仕様で長時間再生可能なワイヤレススピーカーです。アウトドアや室内で、どこでも安定した音楽体験を楽しみたい方におすすめです。

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。

アマゾンでMarshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー「Willen II」を入手

