小型でも迫力サウンド！ Marshall Willen II ワイヤレス防水スピーカーが17%オフ！

【Amazonセール】Marshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー「Willen II」登場！

Marshallのワイヤレスポータブル防水スピーカー「Willen II」が、Amazonセールに登場しました。参考価格17,980円から17％オフの14,980円で販売されています。

超小型ながらパワフル、そしておしゃれなミニスピーカーとして注目されている、このモデルをお得な価格で手に入れませんか？

Marshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー「Willen II」の魅力

① サイズを超えたマーシャル・シグネチャーサウンド

小型ながらもパワフルなマーシャル・シグネチャーサウンドを奏で、前モデルに比べ低音や全体的な音響性能がさらに向上しています。

② 水も汚れも気にしないIP67のタフネス

IP67の防塵・防水性能を持ち、水に濡れることを気にせず、タフに使用できます。お風呂場やアウトドア、プールサイドなど、水や汚れが気になる場所でも心置きなく音楽を楽しめます。その頑丈さは、あらゆる外出時の必携アイテムとなります。

③ 17時間再生と多様な設置方法

1回の充電で最大約17時間の音楽再生が可能で、急速充電にも対応しています。また、背面のゴム製の付属ストラップを使って吊るす、立てる、物に固定するなど、さまざまな使い方が可能な究極の多目的スピーカーです。内蔵マイクによるハンズフリー通話にも対応しており、利便性が高いです。

お買い得価格で手に入る！

小型でも高音質、防水仕様で長時間再生可能なワイヤレススピーカーです。アウトドアや室内で、どこでも安定した音楽体験を楽しみたい方におすすめです。

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。