朝のヒゲ問題、これで解決⁉ 洗浄機付きフィリップス i9000 プレステージ Ultraが27％オフ
2025年12月15日 15時30分更新
【Amazonタイムセール】フィリップス 電動シェーバー i9000 プレステージ Ultra「XP9404／36」登場！
フィリップス 電動シェーバー i9000 プレステージ Ultra「XP9404／36」がAmazonタイムセール中に登場しました。参考価格74,800円から27％オフの54,890円で販売中です。
本製品は、ヒゲを根元から引き上げて剃る構造を採用し、肌への配慮と深剃りを両立。洗浄機や鼻毛・耳毛トリマーが付属するAmazon.co.jp限定モデルです。
フィリップス 電動シェーバー i9000 プレステージ Ultra「XP9404／36」の魅力
① ヒゲを引き上げて剃るスーパーリフト＆カットテクノロジー
1枚目のリフト刃でヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃で剃る構造を採用。肌の下－0.08mmまで剃る設計により、やさしくしっかりとした深剃りを実現します。
② センサーによるガイド機能を搭載
過圧防止センサーやシェービング動作検知センサーを搭載。シェービング時の圧力や動きを検知し、光のガイドで知らせることで快適なシェービングをサポートします。
③ 洗浄機付きでメンテナンスがしやすい
付属のクイッククリーンポッド（洗浄機）は、シェーバーをセットすることで洗浄が可能。日常のメンテナンスを手軽に行えます。用途に応じて選べる5つのシェービングモードにも対応しています。
お買い得価格で手に入る！
洗浄機やトリマーが付属するAmazon限定仕様で、タイムセールにより通常価格よりも手に取りやすい価格となっています。高性能な回転式シェーバーを検討している方に適したモデルです。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
