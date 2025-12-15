朝のヒゲ問題、これで解決⁉ 洗浄機付きフィリップス i9000 プレステージ Ultraが27％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】フィリップス 電動シェーバー i9000 プレステージ Ultra「XP9404／36」登場！

フィリップス 電動シェーバー i9000 プレステージ Ultra「XP9404／36」がAmazonタイムセール中に登場しました。参考価格74,800円から27％オフの54,890円で販売中です。

本製品は、ヒゲを根元から引き上げて剃る構造を採用し、肌への配慮と深剃りを両立。洗浄機や鼻毛・耳毛トリマーが付属するAmazon.co.jp限定モデルです。

フィリップス 電動シェーバー i9000 プレステージ Ultra「XP9404／36」の魅力

① ヒゲを引き上げて剃るスーパーリフト＆カットテクノロジー

1枚目のリフト刃でヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃で剃る構造を採用。肌の下－0.08mmまで剃る設計により、やさしくしっかりとした深剃りを実現します。

② センサーによるガイド機能を搭載

過圧防止センサーやシェービング動作検知センサーを搭載。シェービング時の圧力や動きを検知し、光のガイドで知らせることで快適なシェービングをサポートします。

③ 洗浄機付きでメンテナンスがしやすい

付属のクイッククリーンポッド（洗浄機）は、シェーバーをセットすることで洗浄が可能。日常のメンテナンスを手軽に行えます。用途に応じて選べる5つのシェービングモードにも対応しています。

お買い得価格で手に入る！

洗浄機やトリマーが付属するAmazon限定仕様で、タイムセールにより通常価格よりも手に取りやすい価格となっています。高性能な回転式シェーバーを検討している方に適したモデルです。

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。