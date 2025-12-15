Amazonセール情報大紹介！ 第735回
AirPods 4が22％オフ。H2チップ×空間オーディオ対応イヤホン
2025年12月15日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Apple ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」登場！
Appleの完全ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」がAmazonセール中です。H2チップを搭載し、パーソナライズされた空間オーディオやUSB-C充電ケース、防塵・耐汗耐水性能（IP54）に対応したモデルが、参考価格21,800円から22％オフの17,081円で販売されています。
Bluetooth 5.3対応で、Apple製H2チップによるオーディオ処理や、iPhoneでの簡単なセットアップが特徴です。充電ケース込みで最大30時間の再生時間を確保しています。
Apple ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」の魅力
① パーソナライズされた空間オーディオ
パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングに対応。音楽、映画、テレビ番組、ゲームなどで、音が周囲に配置される立体的なリスニング体験を提供します。
② H2チップによる音質と通話品質
Apple製H2チップを搭載し、コンピュテーショナルオーディオを活用。声を分離する機能により、雑音の多い環境でも通話時の音声をクリアに届けます。
③ 日常使いしやすい設計
1回の充電で最大5時間、充電ケース併用で最大30時間の再生が可能。USB-C対応の小型ケースに加え、AirPods本体とケースはIP54等級の防塵・耐汗耐水性能を備え、運動時や外出先でも使いやすい仕様です。
お買い得価格で手に入る！
AirPods 4は、H2チップ、空間オーディオ、長時間バッテリー、耐汗耐水性能を備えたワイヤレスイヤホンです。Amazonセールでは22％オフとなっており、iPhoneとの連携を重視するユーザーにとってチェックしやすい価格帯になっています。
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
