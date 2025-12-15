このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第735回

AirPods 4が22％オフ。H2チップ×空間オーディオ対応イヤホン

2025年12月15日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonセール】Apple ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」登場！

　Appleの完全ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」がAmazonセール中です。H2チップを搭載し、パーソナライズされた空間オーディオやUSB-C充電ケース、防塵・耐汗耐水性能（IP54）に対応したモデルが、参考価格21,800円から22％オフの17,081円で販売されています。

　Bluetooth 5.3対応で、Apple製H2チップによるオーディオ処理や、iPhoneでの簡単なセットアップが特徴です。充電ケース込みで最大30時間の再生時間を確保しています。

アマゾンでApple ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」を入手

Apple ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」の魅力

① パーソナライズされた空間オーディオ

　パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングに対応。音楽、映画、テレビ番組、ゲームなどで、音が周囲に配置される立体的なリスニング体験を提供します。

② H2チップによる音質と通話品質

　Apple製H2チップを搭載し、コンピュテーショナルオーディオを活用。声を分離する機能により、雑音の多い環境でも通話時の音声をクリアに届けます。

③ 日常使いしやすい設計

　1回の充電で最大5時間、充電ケース併用で最大30時間の再生が可能。USB-C対応の小型ケースに加え、AirPods本体とケースはIP54等級の防塵・耐汗耐水性能を備え、運動時や外出先でも使いやすい仕様です。

お買い得価格で手に入る！

　AirPods 4は、H2チップ、空間オーディオ、長時間バッテリー、耐汗耐水性能を備えたワイヤレスイヤホンです。Amazonセールでは22％オフとなっており、iPhoneとの連携を重視するユーザーにとってチェックしやすい価格帯になっています。

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。

アマゾンでApple ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」を入手

