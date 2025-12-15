Amazonセール情報大紹介！ 第733回
ASUS Gaming V16が9％オフ！ Core 7×RTX 5060搭載の軽量・薄型ゲーミングPC
2025年12月15日 13時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】ASUS ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」登場！
高い携帯性と高性能を両立した、ASUSのゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」が、Amazonセールに登場しました。参考価格218,000円のところ、9%オフの198,181円という魅力的な価格となっています。
Core 7プロセッサー、RTX 5060、32GB DDR5メモリという充実のスペックながら、最薄部わずか18mm、重さ約1.95kgを実現。高い処理性能を備え、ゲームや複数ウィンドウの作業にも対応できる構成です。
ASUS ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VM」の魅力
① 高性能を凝縮した軽量・薄型ボディ
インテル Core 7 プロセッサーとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、激しいゲーミングやクリエイティブタスクもスムーズに処理できます。この高性能を、薄さ18mm、重さ約1.95kgという軽量・薄型ボディに凝縮。GPU搭載モデルでありながら高い携帯性を実現し、あらゆる場面で活躍します。
② ゲームの世界に没入できる美麗ディスプレイと冷却性能
16型大画面ディスプレイは144Hzの高リフレッシュレートに対応し、滑らかな映像表示でゲームの世界に没入できます。また、デュアルファンとヒートパイプを備えた高度なクーリングシステムにより、次世代のゲーミングのための安定したパフォーマンスを実現します。
③ 長時間駆動とMIL規格準拠の堅牢設計
約16.4時間の長時間駆動バッテリー（アイドル時）により、電源のない環境でも高い生産性をキープ。さらに、米国軍用規格MIL-STD 810H準拠のテストを複数項目クリアした高い耐久性を備えており、使う場所に縛られず、自由に作業やゲームができます。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【CPU】インテル Core 7 プロセッサー 240H
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0×4接続 NVMe／M.2）
【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶 、ノングレア、1,920×1,200ドット（144Hz）
【バッテリー駆動】約8.4時間（動画再生時）／約16.4時間（アイドル時）
【USBポート】USB3.2（Type-C／Gen1／Power Delivery対応）×1 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2 （Type-A／Gen1）×2
【外部ディスプレイ出力】HDMI×1、Type-C×1
お買い得価格で手に入る！
携帯性を重視するゲーマー・クリエイターに最適な一台です。この機会をお見逃しなく！
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
