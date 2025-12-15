Amazonセール情報大紹介！ 第732回
【ブラックフライデーより安い】AirPods 4（ANC）が23,798円で買い時！
2025年12月15日 01時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【20%OFF】Apple AirPods 4が安い！
Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」（アクティブノイズキャンセリング搭載）が、Amazon.co.jpで割引販売中です。
再設計された本体とH2チップ搭載により、快適な装着感と高音質を両立。参考価格29,800円のところ、20％オフの23,798円といううれしい価格で手に入ります。12月1日まで開催されていたAmazon最大のセール「ブラックフライデー」でも17％オフの24,800円だったので、今回はさらにお得です！
年末の買い物シーズン、完全ワイヤレスは「いつ買うか」で満足度が変わります。Appleの「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載）」がAmazonで値下げされ、Amazonブラックフライデー期間中よりも安い水準で出ているタイミング。参考価格からの割引率も分かりやすく、買い替え・初AirPodsのどちらにも刺さる“狙い目”です（※価格は変動するため、編集部確認時点の情報です）。
Apple AirPods 4 の特徴
① ノイズキャンセリングと適応型オーディオ
アクティブノイズキャンセリングで外部の雑音を低減。H2チップ搭載の適応型オーディオと外部音取り込みモードにより、周囲の音を把握しつつ音楽や通話に集中できます。
② 快適性の再設計と高音質
再設計で一日中快適に装着でき、安定性も向上。先進的なコンピュテーショナルオーディオで雑音を低減し、クリアな音声を通話相手に届けます。
③ 魔法のような体験と新ケース
「Hey Siri」で曲の再生、電話の発信、スケジュールのチェックが可能。充電ケースはワイヤレス充電対応モデルでは業界最小のサイズです。
お買い得価格で手に入る！
AirPods 4（ANC搭載）は、ノイズを抑えて聴きやすくするだけでなく、外部音取り込みや適応型オーディオなど普段使いの快適さもポイント。なかでも今回は、Amazonブラックフライデー時より安いのが最大の魅力です。購入前に、商品ページで最新の価格・ポイント・配送予定日を確認しつつ、在庫があるうちにチェックしてみてください。
ぜひ、この機会にブラックフライデーよりお得な23,798円でAirPods 4を手に入れ、快適なオーディオ体験を始めてください。
※価格や在庫状況は変動する可能性があります。
