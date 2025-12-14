デスク下が“こたつ化”！「北国のこたつ」360°包み込みヒーターが値下げ中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

在宅ワークや勉強中に足元が冷えて集中できない──。そんな冬の悩みを解消してくれるのが、「北国のこたつ」から発売されている「デスク下 足元ヒーター」。

冷えやすいのは室温より「足元」――在宅ワークや受験勉強の集中力を守るなら、まずはデスク下の環境づくりから始めたいところです。今回紹介する「北国のこたつ」の足元ヒーターは、机の下に置いて“足元だけ”を効率よく温めるタイプ。エアコンの風が苦手な人や、電気代を抑えながら手軽に寒さ対策をしたい人に向いた一台です。

Amazonでは現在、参考価格7,999円が14%引きの6,857円になります。冬のデスクを快適にしておきましょう！

360度側面＋底面発熱で全方位温かい！

360度全包囲＋底面発熱パネルで足元を360度包み込むように温めてくれます。熱が逃げにくく、まるで“足元だけこたつ”のような心地よさを実現。

消費電力わずか150W！1時間あたりの電気代は約2円

360度温かいのに、1時間あたりの電気代は約2円と経済的で、セラミックヒーターや電気ファンヒーターの約1/6の電力で使用できます。

安全設計で家族にもやさしい

4時間自動オフ機能と、45度以上傾くと、電源が自動で切れる転倒オフ機能を搭載。小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使えるよう設計されています。

使わないときはクルッと丸めてコンパクトに収納できるのもこのモデルの強み。軽量で持ち運びやすいので、自宅のワークスペースだけでなく、リビングのソファ前や勉強机、在宅ワーク用と家族で共有して使うシーンにもぴったりです。

14%引きのうれしい価格

参考価格：7,999円

セール価格：6,857円

エアコンをつけていても「足だけ氷のように冷たい…」という人には、まさにドンピシャなアイテム。足元さえしっかり温めてしまえば、体全体の寒さの感じ方はガラッと変わります。冬本番になる前に用意しておくと、デスク作業のつらさがかなりラクになるはずです。

足元が温まるだけで、体感的な寒さが大きく変わります。デスク作業のストレスを減らしたいなら、まずは“足元専用”の暖房を一つ用意しておくのが近道。購入前は商品ページで「筒型」などバリエーションと価格を確認しつつ、手持ちのひざ掛け等と組み合わせて、自分の作業環境に合う使い方を探してみてください。