Amazonセール情報大紹介！ 第721回
【半額】 地震の備えに、停電対策に！Jackeryポータブル電源＋ソーラーパネルセットが特価
2025年12月14日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
AmazonタイムセールでJackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源（100W）＋ソーラーパネル（1枚）セットが特価で登場
Amazonタイムセールにて、Jackery（ジャクリ）の100Wソーラーパネル「Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源（100W）＋ソーラーパネル（1枚）2点セット」が販売中です。
参考価格15万4,600円のところ、タイムセールでは50%オフの77,300円で購入できます。Amazonで購入すると3年間の基本保証に加え、製品登録で2年の延長保証付き。
また、Jackery（ジャクリ）では、使用済みのポータブル電源の回収をしており、廃棄の負担を軽減してくれるのも嬉しいポイントです。
地震への備えや停電対策を考えるなら、電気を“自宅で確保できる”ポータブル電源は心強い存在です。本商品はポータブル電源と100Wソーラーパネルがセットになったモデル。普段の節電から、いざという時の非常用電源まで幅広く活躍するので、この機会に備えをアップデートしてみませんか。
Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源（100W）＋ソーラーパネル（1枚）2点セットの注目ポイント
① 約10.8kgのポータブル電源
一般的な同容量帯製品と比べて約20%省サイズ化（327×224×247mm）。1000Wh～1500Whクラスの中でも軽いモデルになります。1070Whの容量に1500Wの出力でスマホやPCはもちろん、電子レンジ（960W）、コーヒーメーカー（1120W）などの高出力電器も動くので、いざという時にも重宝します。
② 100Wソーラーパネル
IBCテクノロジーと両面発電で業界トップクラスの25%光電転換効率を実現。同じ面積でより多くの太陽光を電力に変換することができます。
③ 進化したPD充電
7つの出力ポート搭載、デュアルPD、最大100W急速充電設計。スマホとPCを同時に高速充電できるほか、冷蔵庫（5W/520W）：1.7時間（冷凍）/38時間（保温）なども利用できます。
停電時にスマホの充電や照明の確保ができるだけでも、安心感は大きく変わります。ポータブル電源＋ソーラーパネルのセットなら、コンセント充電だけに頼らず電力を補えるのもポイント。地震や台風などの非常時に備えて、“使える備え”を早めに用意しておくのがおすすめです。
タイムセールは価格が魅力ですが、用途（動かしたい家電の消費電力）と充電手段（AC/ソーラー/車載など）を先に決めておくと、買った後の満足度が上がります。気になる人は、同シリーズの容量違い（1500/2000クラスなど）とも比較しつつ、必要十分なサイズを選ぶのがおすすめです。
