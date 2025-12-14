Amazonセール情報大紹介！ 第721回
27インチでこの価格：Dell「SE2725HM-A」タイムセールで12,980円
2025年12月14日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Dell SE2725HM-A 27インチ モニター登場！
Amazon限定モデルのDell（デル）27インチモニター「SE2725HM-A」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格18,800円のところ、31%オフの12,980円というお得な価格になっています。
今回紹介するのは、DellのAmazon.co.jp限定モデル「SE2725HM-A」。27インチのフルHDで、作業用の大画面が欲しい人にちょうどいい価格帯のモデルです。年末のセールや買い替え需要が増える時期なので、同クラスのモニターを探している人は“保証の長さ”も含めて比較してみると選びやすくなります。
IPSパネルと100Hzリフレッシュレート、そして5年間の保証が付いており、コスパは最高！長期的に安心して使えるモニターを探している方は、ぜひチェックしてみてください！
Dell SE2725HM-A 27インチ モニターの魅力
① 長時間作業を助ける目に優しい設計
TUV Rheinlandの3つ星認定を取得した表示体験を備え、常時稼働のDell ComfortView Plusを内蔵。色精度を損なうことなく有害なブルーライトを抑えます。
② なめらかで広い視野角のIPSパネル
IPSテクノロジーにより、178°/178°の広い視野角で優れた色精度と一貫した色彩を実現します。さらに、100Hzという高リフレッシュレートにより、フリッカーが少なく、よりシームレスなスクロールとスムーズな動きが可能となり、あらゆる作業での表示体験が向上します。
③ 配線をすっきりさせる機能的な省スペース設計
電源供給ユニットを内蔵した省スペース型のモニターで、作業スペースがすっきりと片付きます。また、HDMIとVGAを使用してほぼすべてのパソコンに簡単に接続できる点も便利です。
お買い得価格で手に入る！
27インチのIPS大画面と目に優しいブルーライト軽減機能、そして5年間の長期保証という安心感を兼ね備えた、コスパに優れたモニターです。
モニター選びは解像度や端子数だけでなく、設置スペース（奥行き）やチルト調整の範囲、VESA対応の有無などで使い勝手が大きく変わります。SE2725HM-Aはシンプル寄りの構成なので、「まずは大画面を手頃に導入したい」「長く使える保証が欲しい」という用途に合うかどうかを基準に検討すると失敗しにくいです。
このお得な機会に購入検討してみてはいかがでしょうか？
※価格はスタイルによって異なる場合があります。
