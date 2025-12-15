いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第41回
デスク周り・周辺機器がお得に！ サンワダイレクト「クリアランスセール」開催中！
2025年12月15日 09時30分更新
サンワダイレクト本店では、デスク、チェア、各種PC周辺機器から生活雑貨まで、幅広いアイテムがお得な価格となるクリアランスセールを開催中です。
在宅勤務やオフィスの環境を整えるのに最適なアイテムが多数ラインナップ。商品によっては送料無料（※一部地域・大型商品を除く）となっています。さらに15時までの注文で当日出荷に対応している商品もあり、急いでいる方にもおすすめです。
目玉商品が多数
9,980円 → 特別価格 7,280円（27％オフ）
充電式で繰り返し使える電動エアダスター。無段階風量調整とLEDライト搭載で、細かな場所の清掃も手軽に行えます。
9,980円 → 特別価格 7,480円（25％オフ）
周囲をパーティションで区切るブースデスク。集中できる環境を簡単に構築できます。
1,480円 → 特別価格 500円〜（66％オフ）
ゲーミングチェアのヘッドレストに後付けできるスピーカーケース。耳元にスピーカーを配置でき、臨場感ある音を手軽に楽しめます。
まとめ
デスクやチェア、周辺機器まで幅広いアイテムが特別価格でそろうクリアランスセールです。気になっていた商品がお得に手に入る機会なので、在庫があるうちにチェックしてみてください。
※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。
