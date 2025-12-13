このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第737回

【在庫復活】24,800円のSurface Go 2整備済み、軽作業向けサブ機に

2025年12月13日 07時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

Amazon.co.jpにMicrosoft Surface Go2登場中！

　持ち運びに最適な10.5インチの2in1ノートPC「Microsoft Surface Go2」の整備済み品（タイプカバーセット）が、Amazonで販売中！

　「過去1か月で3000点以上購入されました」という人気商品で、ブラックフライデーでのセール後に在庫切れになっていましたが、いつの間にか復活です！

　Amazonブラックフライデーのセールでは21,080円という驚きのお得価格でしたが、セールが終了した現在の販売価格は24,800円。セール時よりは高いですが、純正タイプカバー、Microsoft Office 2024が付いてこの価格はお得ではないでしょうか！

　持ち運び前提の“軽めのWindows端末”を探している人も多いはず。今回紹介するのは、10.5型のSurface Go 2整備済みセット。キーボード（タイプカバー）付きで、外出先の文書作成や簡単な作業に寄せた構成なので、「サブ機が欲しい」「家のPCはあるけどもう1台ほしい」という用途に刺さりやすい。

アマゾンでMicrosoft Surface Go2を入手

Microsoft Surface Go2の特徴

① 圧倒的な携帯性

　10.5インチのコンパクトサイズで薄型・軽量。学生や営業マンが大学やカフェで使うのにも便利です。

② 安心のセキュリティ

　Windows Hello顔認証カメラを搭載しており、スピーディーにログインが可能。

③ 普段使いに十分な性能

　Intel Pentium Goldプロセッサー 4425Yを搭載し、ネット閲覧、資料作成（Word/Excel）、アプリケーションの同時使用など、日常的な作業をスピーディーに処理します。

アマゾンでMicrosoft Surface Go2を入手

製品仕様

CPU：Intel Pentium Gold Processor 4425Y

ディスプレイ：10.5 インチ、解像度: 1920 x 1280

メモリ：4GB

ストレージ：64GB

カメラ：Windows Hello顔認証カメラ（正面向き）

マイク：デュアルスタジオマイク

OS：Windows 11 Professional

付属品：ACアダプター、純正タイプカバー、PC King液晶クロス

まとめ：24,800でもお得！

　整備済み品は個体差が出やすいので、到着したらまず外観、キーボードの反応、バッテリーの状態、カメラ（顔認証）などを一通りチェックしておくのがおすすめ。用途が“軽作業中心”ならコスパは強めなので、在庫があるうちに候補として押さえておきたい。

　※価格は現時点のものです。変動する可能性があります

アマゾンでMicrosoft Surface Go2を入手

