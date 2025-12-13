【在庫復活】24,800円のSurface Go 2整備済み、軽作業向けサブ機に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon.co.jpにMicrosoft Surface Go2登場中！

持ち運びに最適な10.5インチの2in1ノートPC「Microsoft Surface Go2」の整備済み品（タイプカバーセット）が、Amazonで販売中！

「過去1か月で3000点以上購入されました」という人気商品で、ブラックフライデーでのセール後に在庫切れになっていましたが、いつの間にか復活です！

Amazonブラックフライデーのセールでは21,080円という驚きのお得価格でしたが、セールが終了した現在の販売価格は24,800円。セール時よりは高いですが、純正タイプカバー、Microsoft Office 2024が付いてこの価格はお得ではないでしょうか！

持ち運び前提の“軽めのWindows端末”を探している人も多いはず。今回紹介するのは、10.5型のSurface Go 2整備済みセット。キーボード（タイプカバー）付きで、外出先の文書作成や簡単な作業に寄せた構成なので、「サブ機が欲しい」「家のPCはあるけどもう1台ほしい」という用途に刺さりやすい。

Microsoft Surface Go2の特徴

① 圧倒的な携帯性

10.5インチのコンパクトサイズで薄型・軽量。学生や営業マンが大学やカフェで使うのにも便利です。

② 安心のセキュリティ

Windows Hello顔認証カメラを搭載しており、スピーディーにログインが可能。

③ 普段使いに十分な性能

Intel Pentium Goldプロセッサー 4425Yを搭載し、ネット閲覧、資料作成（Word/Excel）、アプリケーションの同時使用など、日常的な作業をスピーディーに処理します。

製品仕様

CPU：Intel Pentium Gold Processor 4425Y

ディスプレイ：10.5 インチ、解像度: 1920 x 1280

メモリ：4GB

ストレージ：64GB

カメラ：Windows Hello顔認証カメラ（正面向き）

マイク：デュアルスタジオマイク

OS：Windows 11 Professional

付属品：ACアダプター、純正タイプカバー、PC King液晶クロス

まとめ：24,800でもお得！

整備済み品は個体差が出やすいので、到着したらまず外観、キーボードの反応、バッテリーの状態、カメラ（顔認証）などを一通りチェックしておくのがおすすめ。用途が“軽作業中心”ならコスパは強めなので、在庫があるうちに候補として押さえておきたい。

※価格は現時点のものです。変動する可能性があります