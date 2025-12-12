Amazonセール情報大紹介！ 第713回
大画面タブレットを2万円台で――PHILIPSタブレット「T8015」が狙い目価格に
2025年12月12日 22時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
AmazonタイムセールにPHILIPS （フィリップス）タブレット T8015 国内正規品登場！
高性能でバランスの取れたPHILIPS（フィリップス）の11型Android タブレット「T8015（11インチ）」が、Amazonタイムセールにて過去価格23,979円から5%引きの22,780円で販売中！
年末年始に向けて「スマホだと画面が小さいけど、ノートPCを出すほどでもない」――そんな“ちょうど中間”の端末需要が増えています。今回はPHILIPSの11インチタブレット「T8015」を、参考価格からの値下げ幅も含めてチェック。動画・読書・調べものを大画面でこなしたい人に向く一台です。
PHILIPS （フィリップス）タブレット T8015 国内正規品の特徴
① 圧倒的な処理能力と90Hz表示
MediaTek G99 オクタコアプロセッサを搭載し、AnTuTu総合スコア約40万点以上というパフォーマンスを実現。さらに90Hzの高リフレッシュレートにより、スクロールやゲームが一般的な60Hzタブレットと比べて圧倒的になめらかです。
※本製品はWidevine L3に対応しておりますが、Netflixアプリ側の制限により再生画質はSDまでとなります。
② 大画面とロングバッテリー
11インチ Full HD（1920×1200) 大画面ディスプレイを搭載。8000mAhの超大容量バッテリーにより、長時間の動画視聴やオンライン授業も安心して行えます。
③ 安心の機能性とサポート
顔認証、GPS対応、迫力のデュアルスピーカーなど多機能を搭載。Android 15がスムーズな操作性と強化されたセキュリティを提供します。さらに、1年間のメーカー保証と24時間日本語対応サポートが付いているため、万が一の際も安心です。
製品仕様
CPU：MediaTek G99（6nm）8コアCPU
ディスプレイサイズ：11インチ
ネイティブ解像度：1920×1200ピクセル
バッテリー：8000mAh
RAM容量：6GB物理+10GB仮想
メモリ容量：128GB+1TBまで拡張可能
オペレーティングシステム：Android 15（GMS認証）
無線技術：Bluetooth5.2+2.4G/5G Wi-Fi
カメラ：13MP+5MP
まとめ：お得な価格！
Amazonタイムセールを利用して、11型タブレットを2万円台前半で手に入れましょう！11インチの見やすさと90Hzの滑らかさ、さらに大容量バッテリーをこの価格帯で狙えるのがT8015のポイント。購入前は、用途（動画中心／学習中心／車載など）に合わせてケースやフィルムも一緒に選ぶと安心です。価格は変動するため、参考価格と販売価格の差を確認しつつ、納得できるタイミングで検討してください。
