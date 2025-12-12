Amazonセール情報大紹介！ 第711回
Officeは別途用意が安全！
ThinkPadの人気モデル「X1 Carbon Gen9」整備済みが狙い目価格
2025年12月12日 21時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）登場！
ベストセラーのモバイルノートシリーズの「ThinkPad X1 Carbon Gen9 2021年モデル（整備済み品）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格95,000円のところ、37%オフの59,800円で購入可能です。
第11世代Core i5、16GB大容量メモリ、そしてタッチパネル対応WUXGA IPS液晶という構成で、コスパ抜群です。整備済み品のノートPCは、同じ型番でもストレージ容量や付属ソフト、外観コンディションが出品ごとに変わることがあります。購入前に「選択中の構成」と「コンディション」「返品期限」をひと通り確認しておくと安心です。
【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）の魅力
① 高性能と大容量メモリによる快適動作
高性能な第11世代Core i5-1145G7に16GBメモリを組み合わせた構成で、ビジネス作業や普段使いでも扱いやすいパフォーマンスを発揮します。Windows 11 Proがセットアップ済みで、すぐに業務環境として利用できます。
②薄型・軽量ながら堅牢なモバイル設計
薄型・軽量設計でありながら、高い堅牢性を備えているのがThinkPad X1 Carbonの最大の特長です。持ち運びやすさと信頼性を両立しているため、外出やテレワークに気軽に連れ出せます。
③ タッチパネル対応の高解像度液晶
14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200)という高解像度に加え、タッチパネルにも対応。直感的な操作が可能で、プレゼンテーションや軽い編集作業も快適です。
製品スペック
【CPU】第11世代 Core i5-1145G7 (2.60GHz)
【メモリ／SSD】16GB／256GB M.2 SSD
【ディスプレイ】14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200) タッチパネル
【OS】Windows 11 Pro 64bit版
★付属のOffice 2019は、2025年10月14日にマイクロソフトのサポートが終了しています。Officeが必要であれば、別途用意する方が安全です。
お買い得価格で手に入る！
薄型・軽量でありながらCore i5/16GBメモリを搭載した非常にバランスの取れた一台です。モバイルワークや通勤・出張用の手頃なPCを探しているなら、この機会に購入を検討してみてはいかがでしょうか？
なお、整備済み品は入荷タイミングで価格や在庫が動きやすく、同じページでも容量違いの選択肢が並ぶ場合があります。気になる人はリンク先で“いま選択している構成”が記事の前提（Core i5/16GB/256GB）になっているかだけ、最後にチェックしてから購入すると失敗しにくいです。
