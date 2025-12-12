Ryzen 9 8940HX＋RTX 5060で攻める！ASUS「TUF Gaming A16」がタイムセール対象

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】ゲーミングノートPC「ASUS TUF Gaming A16 FA608PM」登場！

高性能ゲーミングノートPC「ASUS TUF Gaming A16 FA608PM」のハイエンド構成モデルが、Amazonタイムセールに登場中です。

年末の買い替え需要が高まる時期、ゲーミングノートは「性能」と「価格」のバランスが悩みどころです。今回は、16インチの165Hzディスプレイに、Ryzen 9とGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせたASUSのTUF Gaming A16（FA608PM）に注目。動画編集などの重め作業も視野に入れつつ、セールで狙えるタイミングかどうかをチェックします。

最新CPU＋グラボを詰め込みつつ、16インチ・165Hzディスプレイや高速SSD、十分なメモリ容量など、ゲーマーやクリエイターが求める要素をバランスよく兼ね備えたゲーミングノートです！

セール中につき、参考価格249,800円の商品が、8％オフの229,800円で購入可能です。この機会にチェックしてみてください！

TUF Gaming A16 FA608PM 3つの特徴

① Ryzen 9 + RTX 5060のハイパワー構成

16コア／32スレッドのRyzen 9 8940HXと、RTX 5060 Laptop GPUの組み合わせで、最新ゲームや重たい作業にも対応。FPS・アクションゲームから、動画編集やクリエイティブな作業まで幅広くカバーします。

② 16インチ・165Hzディスプレイで滑らか＆迫力の映像

大画面の16インチ液晶で、解像度は WUXGA （1920×1200）、リフレッシュレート165Hz。画面の広さと滑らかさを両立し、ゲームはもちろん映像鑑賞や作業にも快適です。

③ 十分なメモリ・SSDで快適な日常使いにも対応

メモリ32GB、1TB NVMe SSDを搭載。ゲームだけでなく、多数のアプリを同時に使ったり、大容量データの編集などでもストレスが少ない構成です。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット​

【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット（165Hz） ​

【バッテリー駆動】約4.9時間 (動画再生時) ／約11.1時間（アイドル時）

【CPU】AMD Ryzen 9 8940HX 16コア／32スレッド プロセッサ

【メモリ】32GB DDR5-5200

【スロット】SODIMMスロット×2（空き×0）

【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0×4接続 NVMe／M.2）

【グラフィックス】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（最大115W）

お買い得価格で手に入る！

ゲームも作業も快適にこなしたいという方におすすめの1台です。この機会に、最新スペックのゲーミングノートPCをお得に手に入れ、次元の違う世界を体感してみてはいかがでしょうか。

同じTUF Gaming A16でも、CPU・GPU・メモリ・SSD容量の“構成違い”が複数あるため、購入前は型番や構成（Ryzen 9/32GB/1TBなど）をカート投入前にもう一度確認しておくのがおすすめです。セール価格やポイントは変動することもあるので、気になる方は早めに商品ページで最新情報を確認してみてください。