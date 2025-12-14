Amazonセール情報大紹介！ 第719回
買い切り派に！Microsoft Office Home 2024 永続版が割引価格に
2025年12月14日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！
Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版が、Amazonセールに登場しました。参考価格34,477円のところ、11%オフの30,827円という魅力的な価格となっています。
オフィスソフトは「今すぐ必要」なタイミングが突然訪れるもの。 買い切り型かサブスク型かで迷っている人に向けて、 今回は永続ライセンスとして提供されている Microsoft Office Home 2024の価格と仕様を整理して紹介します。
Word、Excel、PowerPoint など日常で使う主要アプリがまとめて入っており、書類作成や資料作りまで幅広く対応できます。ダウンロード用のプロダクトキーが記載されたカードが届くので、PCで簡単にセットアップできるのも魅力です。
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力
① 快適な作業をサポート
Office 2024では、アプリの切り替えや検索機能などがよりスムーズになっています。資料作成やデータ処理が快適になり、日常作業の効率化が期待できます。
② より伝わる資料作り
PowerPointではビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすい資料作りが可能です。WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールがまとめられており、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズに行えます。
③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス
Windows 11、10はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です（マイクロソフトによるサポートは2029年10月9日まで）。異なるOSを使い分ける方や長く同じOfficeを使いたい方に最適です。
お買い得価格で手に入る！
日常の文書作成から提出資料まで、幅広い作業をこの1セットで完結できます。現在の11％オフの機会を利用して、お得に購入してみてはいかがでしょうか。
サブスクリプションに抵抗がある人や、 特定のPCで長く使い続けたい人にとって、 永続版Officeは依然として有力な選択肢です。 購入前には対応OSや使用台数の条件も確認しておきましょう。
※価格はプラットフォームによって異なる場合があります。
