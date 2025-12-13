このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第732回

【Amazonタイムセール】洗浄力・節水・コンパクト設計。妥協しないアイリスオーヤマの洗濯機が33%オフ！

2025年12月13日 19時00分更新

文● 西川誠一　編集⚫︎ASCII

アイリスオーヤマ 洗濯機 6.0kgを入手

【Amazonセール】洗浄力・節水・コンパクト設計。アイリスオーヤマの洗濯機が、Amazonタイムセールに登場！

　2～3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい“6.0kg”の「アイリスオーヤマ洗濯機」が、Amazonでタイムセール中です。

　「アイリスオーヤマ洗濯機」の参考価格は42,680円ですが、タイムセールでは33％オフの28,499円という大幅割引価格で手に入ります。

従来品よりも様々な面でパワーアップ！

　従来品（IAW-T604E）より、標準使用水量が約132L→約92Lとなり節水・節約に！ 洗濯時間は約14分短縮！ パルセーターと洗濯槽容積を従来品よりも大型化したため、広い槽内で衣類がよく動き洗浄力UP＆時短を実現。 従来品（IAW-T604E）よりコンパクト設計だから、省スペースで設置できて、楽な姿勢で取り出しやすい。

2～24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付き。

　2～24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付きで、ライフスタイルに合わせた洗濯ができる。 洗濯コースは「標準／つけおき／お急ぎ／念入り／毛布／手洗い／槽洗浄／槽乾燥」。

　「アイリスオーヤマ洗濯機」が、33％オフの28,499円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！

アマゾンでアイリスオーヤマ 洗濯機 6.0kgを入手

■関連サイト

