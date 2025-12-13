【Amazonタイムセール】洗浄力・節水・コンパクト設計。妥協しないアイリスオーヤマの洗濯機が33%オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】洗浄力・節水・コンパクト設計。アイリスオーヤマの洗濯機が、Amazonタイムセールに登場！

2～3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい“6.0kg”の「アイリスオーヤマ洗濯機」が、Amazonでタイムセール中です。

「アイリスオーヤマ洗濯機」の参考価格は42,680円ですが、タイムセールでは33％オフの28,499円という大幅割引価格で手に入ります。

従来品よりも様々な面でパワーアップ！

従来品（IAW-T604E）より、標準使用水量が約132L→約92Lとなり節水・節約に！ 洗濯時間は約14分短縮！ パルセーターと洗濯槽容積を従来品よりも大型化したため、広い槽内で衣類がよく動き洗浄力UP＆時短を実現。 従来品（IAW-T604E）よりコンパクト設計だから、省スペースで設置できて、楽な姿勢で取り出しやすい。

2～24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付き。

2～24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付きで、ライフスタイルに合わせた洗濯ができる。 洗濯コースは「標準／つけおき／お急ぎ／念入り／毛布／手洗い／槽洗浄／槽乾燥」。

「アイリスオーヤマ洗濯機」が、33％オフの28,499円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！