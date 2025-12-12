Epic Gamesは12月12日より、「Epic Games Store 2025ホリデーセール」を開催した。人気タイトルを多数ラインアップしたお得なセールとなっている。期間は1月9日1時まで（日本時間）。

本セールでは、「ドンシュー」の掛け声で話題の「ARC Raiders」が20％オフ、10月に発売したばかりのシリーズ最新作「Battlefield 6」が30％オフ、恐竜を幼体から管理できるようになった「ジュラシック・ワールド・エボリューション3」が20％オフと、新しめのタイトルも対象に。

また、「Alan Wake Remastered」が85％オフの462円、「Sid Meier’s Civilization VI」が90％オフの700円、「FAR CRY 4」が85％オフの583円になるなど、少し古めだが破格の割引率になっているタイトルも。

期間中は毎週のように無料ゲームも配布予定。第1弾は「ホグワーツ・レガシー」が無料で配布されている。ぜひストアをチェックして、年末年始に多くのゲームをプレイしてみてはいかがだろうか。