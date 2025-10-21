Epic Gamesは10月21日より、「Epic Games Store ハロウィンセール 2025」を開催した。人気タイトルを多数ラインアップしたお得なセール。期間は11月4日1時まで（日本時間）。

本セールでは、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」が30％オフ、「Clair Obscur: Expedition 33」が10％オフ、「Farming Simulator 25」が20％オフと、新しめのタイトルも対象に。

また、セール定番ソフトの「ホグワーツ・レガシー」が85％オフ、「グランド・セフト・オートV Enhanced」が50％オフ、「ウィッチャー３ ワイルドハント コンプリートエディション」が80％オフと非常にお買い得だ。

なかでも、「Batman Arkham Knight」は80％オフで 396円 、「RoboCop: Rogue City」は90％オフで 550円 、「スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ」は95％オフで 493円 と、それぞれ爆安となっている。

ぜひストアをチェックして、秋の夜長にプレイしてみてはいかがだろうか。