ゲーム  >  【最大95％オフ】「バットマン」「スーサイド・スクワッド」が爆安！　Epic Games Store「ハロウィンセール2025」開催

【最大95％オフ】「バットマン」「スーサイド・スクワッド」が爆安！　Epic Games Store「ハロウィンセール2025」開催

2025年10月21日 13時00分更新

文● Zenon／ASCII

　Epic Gamesは10月21日より、「Epic Games Store ハロウィンセール 2025」を開催した。人気タイトルを多数ラインアップしたお得なセール。期間は11月4日1時まで（日本時間）。

　本セールでは、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」が30％オフ、「Clair Obscur: Expedition 33」が10％オフ、「Farming Simulator 25」が20％オフと、新しめのタイトルも対象に。

　また、セール定番ソフトの「ホグワーツ・レガシー」が85％オフ、「グランド・セフト・オートV Enhanced」が50％オフ、「ウィッチャー３　ワイルドハント　コンプリートエディション」が80％オフと非常にお買い得だ。

　なかでも、「Batman Arkham Knight」は80％オフで396円「RoboCop: Rogue City」は90％オフで550円「スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ」は95％オフで493円と、それぞれ爆安となっている。

　ぜひストアをチェックして、秋の夜長にプレイしてみてはいかがだろうか。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています