Amazonセール情報大紹介！ 第716回
コンパクトなのに暖かい！デロンギの小型セラミックヒーターが30％オフ
2025年12月14日 09時00分更新
【Amazonセール】De'Longhi（デロンギ）ファンヒーター カプスーラデスク「HFX12D03-BG」登場！
De'Longhi（デロンギ）のパーソナルファンヒーター「カプスーラデスク（HFX12D03-BG）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格8,980円のところ、30%オフの6,311円というお手頃価格で購入できます。
デスクの隅や床の小スペースにも収まりやすいコンパクト設計ながら、「想像以上に暖かい！」と評判のパーソナルヒーターをこの機会にチェックしてみませんか？
De'Longhi（デロンギ）ファンヒーター カプスーラデスク「HFX12D03-BG」の魅力
① 作業に集中できる優れた静音性
騒音レベルは約30.4dBと、ホテルの室内と同等の優れた静音性を実現。仕事や勉強、趣味など集中したい時にも、動作音を気にすることなく使えます。
② 使いやすいコンパクト設計
わずかなスペースにも設置できるサイズで、軽量なので必要な場所へ気軽に移動可能。デスク下や床の足元、部屋の隅など、使いたい場所で使える気軽さが魅力です。
③ 柔らかな暖気と安全性
送風パネルはデロンギ独自のグリッド設計で、直線的ではなく柔らかな暖気で手先や足元を包み、心地よい暖かさ。さらに、PTCセラミックを熱源とすることで過熱を防ぎ、転倒時の自動電源オフや過昇温防止付きで安全面にも配慮されています。
お買い得価格で手に入る！
デスク周りや足元に使えるパーソナルヒーターを探している方におすすめ！
※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
