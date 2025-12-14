セール価格99,999円！温水洗浄＆ふんわり乾燥付きドラム式洗濯機

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機「DKC85A1-W」登場！

アイリスオーヤマのドラム式洗濯乾燥機「DKC85A1-W」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格109,999円のところ、9%オフの99,999円となっています。

温水洗浄機能でニオイ・黄ばみを除去し、乾燥5kgに対応。高さ約90.8cmのコンパクト設計で、スペースに制限がある家庭にも納得の一台です。

アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機「DKC85A1-W」の魅力

① 温水洗浄＋ふんわり乾燥

衣類にやさしい温風で乾燥し、60℃・40℃の温水コースでニオイや黄ばみを効果的に除去できます。普段着から黄ばみが気になる衣類まで、コースに合わせた洗浄が可能です。

② シワも抑えてラクラク仕上げ！便利な乾燥機能

脱水後の乾燥を軽めに設定することでシワを抑え、アイロンの手間を減らせます。ちょっとだけ乾かしたい時にも最短30分で乾燥が可能です。

③ 高さ90.8cmのコンパクト設計で設置場所に困らない

高さ約90.8cmの低めサイズで、洗濯機上の空間も有効活用可能。よく使うコースを「おこのみ」に登録できるので、ボタン一つで操作できるのも便利です。また、予約タイマーやチャイルドロックも搭載し、安全・快適に使えます。

お買い得価格で手に入る！

温水洗浄やふんわりシワ取りなど多彩な機能を備えたドラム式洗濯乾燥機です。コンパクトで設置しやすく、一人暮らしや新生活にもぴったりです。

※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。