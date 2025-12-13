このページの本文へ

グッドスマイルレーシング、2026年はついに体制変更！ イラストは黒星紅白さんが担当！

2025年12月13日 15時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

黒星紅白さんが描くレーシングミク 2026Ver.

GOODSMILE RACING、15年ぶりに体制を変更！

　今日13日、グッドスマイルレーシングは生放送「グッドスマイルミーティング」、そして秋葉原のアキバCOビルのイベント会場にて2026シーズンの参戦体制を発表した。2026年のレーシングミクを担当するイラストレーターは、「サモンナイトシリーズ」キャラクターデザイン、「キノの旅」「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」小説挿絵などを担当した黒星紅白氏だ。

2026年のチーム体制

　SUPER GT GT300クラスの参戦体制だが、エントラント代表はグッドスマイルカンパニー会長の安藝貴範氏、チーム監督は元F1ドライバーの片山右京氏。ドライバーはコンビ歴15年のベテラン同士、谷口信輝選手と片岡龍也選手。

安藝代表

片山監督

谷口選手（右）と片岡選手

　そして今回の発表の最大の目玉ともいえるのが、メンテナンスガレージの変更。2011年から3度のシリーズ優勝をともにしたメンテナンスガレージ「RSファイン」(代表：河野高男)だったが、2025年を最後にチームを離れることになった。2026年からは「キムインターナショナル」と組み、チーフエンジニアには2025年シーズンにサポートエンジニアとしてチームの好成績に貢献した「Viktor Ferder（ビクター・フェルダー）」氏が就任することになった。

長年の功労者、RSファインの河野高男氏に花束贈呈

15年というキリの良さと、年齢的なこともあり、離れることを決めたという

　後方でレースをしていたチームを、チャンピオン争い常連チームに成長させ、2011年、2014年、2017年とGT300クラス王座に導いたRSファインを讃えるとともに、来年からのキムインターナショナルの活躍に期待したい。

チーフエンジニアのビクター氏

キムインターナショナル代表で、チーフメカニックを務めることになった金氏

　参戦マシンはMercedes-AMG GT3を引き続き使用。また、マシンカラーリングとレーシングミクサポーターズは来年2月のワンダーフェスティバルにて公開される。

来年のワンフェスに先がけて、コスチュームも披露された。なぜかサイズがピッタリだったという宮越愛恵さんが衣装に身を包んで登場した

女性のみのレース「KYOJO CUP」も3年目に突入

　そして2024年から3年計画で参戦をしている女性限定のレース「KYOJO CUP」にも継続してエントリーをする。エントラント代表兼監督は片岡龍也、ドライバーは岡本悠希選手、アンバサダーにSUPER GTのRQを卒業した荒井つかささん、イラストレーターはライザシリーズでおなじみのトリダモノさんが続投3年目！ アートディレクターもコヤマシゲト氏と豪華な布陣は変わらない。

　3年計画のKYOJO CUP参戦も、ついに3年目。今年、大幅にルールが変わり、来年もどうなるか現段階では未定だが、最後の年なのでぜひとも頑張ってほしい！

KYOJO CUPのGSRアンバサーとしては来年も活動を続ける、荒井つかささん

育成2年目を終え（来週の最終戦があるが）、来年はチャンピオンが目標と語ったドライバーの岡本悠希選手

岡本選手とは別クラスだが、GSRの2台目として参戦している富下李央菜選手。今年は12月20日の最終戦を残して全戦全勝。チャンピオンに期待がかかる

　以上、2026年のグッドスマイルレーシングは2カテゴリーのレースで戦う。ぜひ個人スポンサーになって、ミクさんたちを応援しよう！（個人スポンサーの募集は2026年1月から）。

（C）黒星紅白/Crypton Future Medie, INC. www.plepro.net piopro directed by コヤマシグト

　 2026年度 SUPER GT参戦体制
チーム名 GOODSMILE RACING ＆ TeamUKYO
エントラント代表 安藝貴範
監督 片山右京
ドライバー 谷口信輝
片岡龍也
レーシングミク
サポーターズ		 未定
イラストレーター 黒星紅白
アートディレクター コヤマシゲト
チーフエンジニア Viktor Ferder
メンテナンス キムインターナショナル
チーフメカニック 金 敬模
ゼッケン 4
参戦車両 Mercedes-AMG GT3
車両名 グッドスマイル 初音ミク AMG
タイヤ YOKOHAMA
　 2026年度 KYOJO VITA参戦体制
チーム名 TKRI with GOODSMILE RACING
エントラント代表・監督 片岡龍也
ドライバー 岡本悠希
アンバサダー 荒井つかさ
イラストレーター トリダモノ
アートディレクター コヤマシゲト

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

電撃PSO2バナー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中