グッドスマイルレーシング、2026年はついに体制変更！ イラストは黒星紅白さんが担当！

GOODSMILE RACING、15年ぶりに体制を変更！

今日13日、グッドスマイルレーシングは生放送「グッドスマイルミーティング」、そして秋葉原のアキバCOビルのイベント会場にて2026シーズンの参戦体制を発表した。2026年のレーシングミクを担当するイラストレーターは、「サモンナイトシリーズ」キャラクターデザイン、「キノの旅」「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」小説挿絵などを担当した黒星紅白氏だ。

SUPER GT GT300クラスの参戦体制だが、エントラント代表はグッドスマイルカンパニー会長の安藝貴範氏、チーム監督は元F1ドライバーの片山右京氏。ドライバーはコンビ歴15年のベテラン同士、谷口信輝選手と片岡龍也選手。

そして今回の発表の最大の目玉ともいえるのが、メンテナンスガレージの変更。2011年から3度のシリーズ優勝をともにしたメンテナンスガレージ「RSファイン」(代表：河野高男)だったが、2025年を最後にチームを離れることになった。2026年からは「キムインターナショナル」と組み、チーフエンジニアには2025年シーズンにサポートエンジニアとしてチームの好成績に貢献した「Viktor Ferder（ビクター・フェルダー）」氏が就任することになった。

後方でレースをしていたチームを、チャンピオン争い常連チームに成長させ、2011年、2014年、2017年とGT300クラス王座に導いたRSファインを讃えるとともに、来年からのキムインターナショナルの活躍に期待したい。

参戦マシンはMercedes-AMG GT3を引き続き使用。また、マシンカラーリングとレーシングミクサポーターズは来年2月のワンダーフェスティバルにて公開される。

女性のみのレース「KYOJO CUP」も3年目に突入

そして2024年から3年計画で参戦をしている女性限定のレース「KYOJO CUP」にも継続してエントリーをする。エントラント代表兼監督は片岡龍也、ドライバーは岡本悠希選手、アンバサダーにSUPER GTのRQを卒業した荒井つかささん、イラストレーターはライザシリーズでおなじみのトリダモノさんが続投3年目！ アートディレクターもコヤマシゲト氏と豪華な布陣は変わらない。

3年計画のKYOJO CUP参戦も、ついに3年目。今年、大幅にルールが変わり、来年もどうなるか現段階では未定だが、最後の年なのでぜひとも頑張ってほしい！

以上、2026年のグッドスマイルレーシングは2カテゴリーのレースで戦う。ぜひ個人スポンサーになって、ミクさんたちを応援しよう！（個人スポンサーの募集は2026年1月から）。

（C）黒星紅白/Crypton Future Medie, INC. www.plepro.net piopro directed by コヤマシグト

2026年度 SUPER GT参戦体制 チーム名 GOODSMILE RACING ＆ TeamUKYO エントラント代表 安藝貴範 監督 片山右京 ドライバー 谷口信輝

片岡龍也 レーシングミク

サポーターズ 未定 イラストレーター 黒星紅白 アートディレクター コヤマシゲト チーフエンジニア Viktor Ferder メンテナンス キムインターナショナル チーフメカニック 金 敬模 ゼッケン 4 参戦車両 Mercedes-AMG GT3 車両名 グッドスマイル 初音ミク AMG タイヤ YOKOHAMA