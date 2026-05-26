グッドスマイルカンパニーは5月26日、同社がNEKO WORKsと共同開発するiOS／Android／PC（Steam）向けハートフルネココミュRPG『ネコぱら セカイコネクト』（略称：ネココネ）について、「グッドスマイルフェス2026 グッスマゲーム企画展」に出展すると発表。本イベントの会期は、2026年5月27日～6月14日まで。

本作は基本プレイ無料、ゲーム内課金ありのゲームアプリ。iOS／Android版は配信中で、PC（Steam）版は2026年秋に配信予定だ。

▼スマホ版のダウンロードはこちら

・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6743923238

・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.goodsmile.nekoconne

■ハートフルネココミュRPG『ネコぱら セカイコネクト』世界32ヵ国で配信中！

本作は、全世界で累計販売数が700万本を突破した恋愛アドベンチャーゲーム「ネコぱら」シリーズの先の物語が描かれる、原作者である“さより”先生自らが企画を手掛けるスマホ／PC向け新作ゲーム。

原作「ネコぱら」からの登場ネコたちに加え、新たに世界中の個性豊かなネコたちが多数登場し、「ネコぱら」の世界をさらに盛り上げる。

■『ネコぱら セカイコネクト』企画展展示＆新作グッズ情報

会場では、作品の世界観に浸れる特別な展示と、ファン必見の豊富な新作グッズを用意。なお、在庫状況については随時グッドスマイルカンパニーのポップアップストア公式アカウントにて告知していくとのことなので、ぜひ公式Xのフォローをしよう。

▼GOOD SMILE POP UP STORE公式X

https://x.com/GOODSMILESTORE

【展示内容】

・ゲーム内キービジュアル＆スチル

ゲーム内を彩る美麗なキービジュアルやスチルを、大サイズかつ間近で鑑賞できる。

・問題児ネコたちの等身大パネル＆等身大ニャジェド様

企画展入口では個性豊かな問題児ネコたちの等身大パネルがお出迎え。ブース内では立体化した「等身大ニャジェド様」が圧倒的な存在感を放つ。ぜひ会場へ足を運んで、画面から飛び出したネコたちの可愛さと、ニャジェド様の迫力をその目で確かめてみてはいかがだろうか。

・アクリルスタンド（全43種）展示

今回販売される43種類のアクリルスタンドを一挙にディスプレイする。

【商品ラインナップ】

当展示会のために制作された新作グッズが勢ぞろい。

■さより先生サイン会の参加券をプレゼント！

企画展内にて関連商品を3000円以上購入した希望者に、2026年6月7日17時以降および6月14日18時以降にアキバCOギャラリーにて開催予定の「さより先生サイン会」への参加券を配布する。サイン会では、さより先生から描き下ろし色紙にサインしたものを渡される。

■グッドスマイルフェス2026特別番組「ネコぱら セカイコネクト特集」配信予定！

グッドスマイルカンパニーが贈るさまざまなゲームの最新情報を全4部構成で一挙配信する特別番組にて、「ネココネ」特集の配信が決定。豪華キャストによるトークや生アフレコなど、盛り沢山の内容でお届けする。配信日時は、2026年6月5日18時30分より。

配信内容の詳細やゲスト情報などの続報は公式Xにて発表するとのことなので、お見逃しく。

▼ネコぱらセカイコネクト公式X

https://x.com/nekoconne

■ネココネに新コンテンツ「ミステリーハウス」実装＆メインストーリー追加！

2026年5月25日にアップデートを実施した。新コンテンツ「ミステリーハウス」の登場やメインストーリーの追加など、より深くゲームを楽しめるようになった今回のアップデート内容を、まとめて紹介しよう。

【注目アップデート内容】

・新ネコ「すもも」追加！

桜ヶ丘ネコ学園に所属する新ネコ「すもも」が登場。あわせて「すもも」の出現率がアップする「ピックアップガチャ」も開催している。

・新コンテンツ「ミステリーハウス」実装！

ネコたち全員で挑戦するキッチンカーバトル「ミステリーハウス」が登場。複数の編成でよりたくさんのライバルに勝利してミステリーメダルをゲットしよう。キッチンカーのボードやポップなど豪華報酬をゲットだ。

・メインストーリー「桜ヶ丘ネコ学園編第3章」＆新クエスト追加！

ネコたちの新たな活躍が描かれる、新シナリオ「桜ヶ丘ネコ学園編第3章」およびメインクエストを追加。あわせて、限定ガチャチケット［すもも］などが獲得できる「メインストーリー追加キャンペーン」や、育成に役立つお得なパックの販売も期間限定で実施中だ。

・機能追加や各種UIの利便性向上など、多数の改善を実施！

背景をお気に入りのネコごとに設定できる「ホーム画面の背景設定機能」を実装。そのほか、育成詳細画面でのスワイプによるキャラクター切り替え対応や、各種育成演出の強化、アイテム所持上限の引き上げなど、より快適にゲームを楽しめるよう、細部におよぶ利便性向上のアップデートを実施している。

■「グッドスマイルフェス2026グッスマ ゲーム企画展」開催概要

名称：グッドスマイルフェス2026グッスマ ゲーム企画展

会期：2026年5月27日～6月14日

時間：

平日：16時～20時

土・日・祝：11時～19時

会場：秋葉原 アキバCOギャラリー1F 展示フロア

入場料：無料

※本企画展は、グッドスマイルカンパニーが主催する、1000点以上のフィギュアとプラモデルが集結する初夏のビッグイベント「グッドスマイルフェス2026」の一環として開催されます。

■今秋リリースのPC（Steam）版はただいまウィッシュリスト登録受付中！

2026年秋にリリースを予定しているPC（Steam）版『ネコぱら セカイコネクト』もただいまウィッシュリスト登録受付中。スマホ版『ネココネ』とのアカウント連携も可能となっているので、PC（Steam）版でのプレイを検討しているご主人様（プレイヤー）は、ぜひウィッシュリストを登録しよう。

さらに、PC（Steam）版『ネココネ』では中国語（簡体字）対応の準備も進行している。

▼Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4437450/

【ゲーム情報】

タイトル：ネコぱら セカイコネクト

ジャンル：ハートフルネココミュRPG

制作／配信：グッドスマイルカンパニー

監修／制作：NEKO WORKs

宣伝協力：Yostar

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2026年4月14日）

PC（Steam）：2026年秋予定

価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

IARC：

iOS：16+（16才以上対象）

Android：12+（12才以上対象）

© NEKO WORKs/GOOD SMILE COMPANY/ Yostar, Inc.