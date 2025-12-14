Amazonセール情報大紹介！ 第717回
NEC LAVIE N15（25夏モデル）がAmazonセール！Ryzen 7・16GBメモリ・Office 2024搭載
2025年12月14日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】NEC 国内生産ノートPC「LAVIE N15（25夏モデル）」登場！
NECの国内生産ノートPC「LAVIE N15（25夏モデル）」が、Amazonセールに登場しました。過去価格173,800円のところ、6%オフの162,681円となっています。
高性能Ryzen 7プロセッサーと16GB DDR5メモリを搭載し、Microsoft Office Home & Business 2024も付属。購入後すぐにWordやExcel、PowerPointなどの作業を始められるため、ビジネスから学習、趣味の制作まで幅広く活用可能です。
NEC 国内生産ノートPC「LAVIE N15（25夏モデル）」の魅力
① 高速性能で快適作業
AMD Ryzen 7 7735Uと16GB DDR5メモリの組み合わせで、動画編集や写真加工、複数のアプリケーションを同時に立ち上げても快適に操作可能。書類作成からクリエイティブ作業まで、幅広い用途に対応します。
② 長時間バッテリー＆広視野角IPS液晶
約13.4時間駆動の大容量バッテリーを搭載。15.6型ワイドスーパーシャインビューLED IPS液晶（Full HD）は広視野角で、角度を変えても映像が見やすく、動画視聴や資料作成にも最適です。
③ すぐ使えるOfficeと充実の接続性
Microsoft Office Home & Business 2024が付属しており、購入後すぐにビジネスや学習に活用可能。USB Type-C、USB Type-A、HDMI、LANなど多彩な外部インターフェイスを搭載。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home
【バッテリー駆動時間】約13.4時間
【CPU】AMD Ryzen 7 7735U
【ディスプレイ】15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（Full HD）
【メモリ】16GB（16GB×1、最大32GB）
【ストレージ】SSD 512GB
【外部インターフェイス】USB Type-C（USB3.2 Gen 2）×1、USB Type-A（USB3.2 Gen 1）×2（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、HDMI×1、LAN(RJ45)×1、ヘッドフォンマイクジャック×1
【通信】Wi-Fi 6E（2.4Gbps対応）、Bluetooth 5.3
【Officeソフト】Microsoft Office Home & Business 2024
お買い得価格で手に入る！
高性能Ryzen 7、DDR5メモリ、長時間駆動、最新Officeを備えた国内生産ノートPCです。信頼性の高いハイスペックPCを求める方におすすめ。セール価格で手に入るこの機会をぜひ活用してください。
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第721回
トピックス雨の日の歩きが変わる！GORE-TEX搭載「ハダシウォーカー」がお買い得
-
第720回
トピックス【Amazonタイムセール】洗浄力・節水・コンパクト設計。妥協しないアイリスオーヤマの洗濯機が33%オフ！
-
第719回
トピックス参考価格12,100円→7,373円！パナソニック「ラムダッシュ」3枚刃（ES-L321D-A）が割引
-
第718回
トピックス手磨きの約20倍の歯垢除去力！「ダイヤモンドクリーン9000」が16%オフ
-
第718回
トピックスセール価格99,999円！温水洗浄＆ふんわり乾燥付きドラム式洗濯機
-
第717回
トピックス動きも顔もAIが認識！スマートホームの司令塔・SwitchBot AIハブ、セール価格で登場
-
第716回
トピックス通勤バッグに人気のTHE NORTH FACE「シャトルデイパック（24L）」が24%オフ
-
第716回
トピックスコンパクトなのに暖かい！デロンギの小型セラミックヒーターが30％オフ
-
第715回
トピックスThinkPad X1 Carbon Gen9が5万円台に！整備済み品が37％オフのタイムセール
-
第715回
トピックス【50%オフ】高性能シェーバー登場！フィリップス 9000シリーズ S9987/30が驚きの特価
- この連載の一覧へ