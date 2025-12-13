Amazonセール情報大紹介！ 第711回
【50%オフ】高性能シェーバー登場！フィリップス 9000シリーズ S9987/30が驚きの特価
2025年12月13日 11時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazon】フィリップス 電動シェーバー「9000シリーズ S9987／30」登場！
深剃りと肌への優しさを両立した、フィリップスの電動シェーバー「9000シリーズ S9987／30」が、Amazonで割引販売中です。過去価格49,500円のところ、50%オフの24,800円という衝撃的な価格となっています。
72枚刃・回転式で深剃りを実現しつつ、過圧防止センサーで肌への負担を軽減する高性能モデルを、この機会に体験しませんか？
フィリップス 電動シェーバー「9000シリーズ S9987／30」の魅力
① 密着＆自動調整で肌への負担を低減
「ヒゲ密度感知システム」が毎秒500回ヒゲの濃さを感知し、自動で刃のパワーを調整します。濃い部分も薄い部分もムラなく剃れるため、肌への負担を最小限に抑えられます。
② 360‑Dフレックスヘッドで顔の凹凸にフィット
回転ヘッドが顔の輪郭や凹凸に自然にフィット。あご下や口まわりなど、剃りにくい場所もスムーズに剃れます。
③ ウェット＆ドライ対応＆肌への優しさ
IPX7相当の防水仕様で丸洗いやお風呂剃りに対応。肌に余計な摩擦がかかりにくく、毎日のヒゲ剃りを快適にサポートします。
お買い得価格で手に入る！
72枚刃による深剃り、密着設計による剃り残しの少なさ、防水＆丸洗い対応による使い勝手など、日々のシェービングをグレードアップしたい人におすすめです。
※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。
