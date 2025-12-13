Amazonセール情報大紹介！ 第712回
通勤バッグに人気のTHE NORTH FACE「シャトルデイパック（24L）」が24%オフ
2025年12月13日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】THE NORTH FACE ビジネスデイパック「シャトルデイパック（24L）」登場！
THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の人気デイパック「シャトルデイパック（24L）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格26,000円のところ、24%オフの19,687円で購入可能です。
高強度の1050デニール・リサイクルコーデュラバリスティックナイロンを使用し、ビジネスシーンでも安心して使える耐久性と収納力が魅力のモデルです。15インチクラスのノートPCを収納できる専用コンパートメントや、多彩なポケットを備え、日常使いでも活躍します。
THE NORTH FACE ビジネスデイパック「シャトルデイパック（24L）」の魅力
① 重さを感じにくい背面構造
ジオデシックデザインの背面パネルと立体的なショルダーハーネスを採用し、荷物が多くても快適に背負えます。キャリーバッグに通せるスリット付きで、出張時にも便利です。
② ノートPCを守る専用スペース
15インチまでのノートPCやタブレットを収納できるコンパートメントを搭載。ファスナーは止水仕様で、雨の日でも安心。さらに、クッション性のあるACCポケットを備え、小物の保護にも配慮されています。
③ 整理しやすい収納設計
蛇腹式オーガナイザー付きのメインコンパートメントで、資料や小物をすっきり整理できます。サイドにはファスナーポケットとボトルポケットがあり、使い勝手の良さもポイントです。
お買い得価格で手に入る！
丈夫で収納力があり、ビジネスでも日常でも扱いやすいバックパックを求めている人におすすめの一品。1万円台で購入できるため、コストパフォーマンスを重視する人にも適した選択肢です。
※価格はスタイルなどによって変わる場合があります。
