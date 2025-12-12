このページの本文へ

ザ・ノース・フェイスの「Nuptse Jacket」が7％オフ。アウトドアから街まで頼れる定番ダウン

2025年12月12日 17時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンでザ・ノース・フェイスのNuptse Jacketを入手

ザ・ノース・フェイスのNuptse Jacketが6%オフ！

　90年代の仕様を継承しつつ、サイズ感を現代風に整えたザ・ノース・フェイスのNuptse Jacketが6%オフの33,204円で、Amazonにて割引販売中！

　環境配慮素材と高い保温性を兼ね備え、冬の主力アウターとして活躍します。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Nuptse Jacketの特徴

　Nuptse Jacketは、1992年にエクスペディション向けに開発されたザ・ノース・フェイスのヘリテージモデルです。

　中わたには環境に配慮したリサイクルダウンを採用。

　表地には強度のある40デニールのリップストップナイロンを使用し、はっ水加工で雨や雪にも対応。

　バックパックと擦れやすい肩部分はナイロン素材で補強され、耐久性もしっかり確保されています。

　アウトドアシーンはもちろん、タウンユースでも合わせやすい万能モデルです。

アマゾンでザ・ノース・フェイスのNuptse Jacketを入手

製品仕様

●表地：40D Recycled Nylon Ripstop（ナイロン100%）

●中わた：GreenRecycled CLEANDOWN（ダウン80%、フェザー20%）

●肩部分・裏地：Recycled Nylon Cloth（ナイロン100%）

まとめ

参考価格：35,500円

現在の価格：33,204円［6%OFF］

　冬の外出を快適にしてくれる頼れるダウンジャケットザ・ノース・フェイスのNuptse Jacket

　本格的に寒くなるシーズン前に準備しておきたい1着です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

アマゾンでザ・ノース・フェイスのNuptse Jacketを入手

