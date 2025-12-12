ザ・ノース・フェイスの「Nuptse Jacket」が7％オフ。アウトドアから街まで頼れる定番ダウン
2025年12月12日 17時00分更新
ザ・ノース・フェイスのNuptse Jacketが6%オフ！
90年代の仕様を継承しつつ、サイズ感を現代風に整えたザ・ノース・フェイスのNuptse Jacketが6%オフの33,204円で、Amazonにて割引販売中！
環境配慮素材と高い保温性を兼ね備え、冬の主力アウターとして活躍します。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Nuptse Jacketの特徴
Nuptse Jacketは、1992年にエクスペディション向けに開発されたザ・ノース・フェイスのヘリテージモデルです。
中わたには環境に配慮したリサイクルダウンを採用。
表地には強度のある40デニールのリップストップナイロンを使用し、はっ水加工で雨や雪にも対応。
バックパックと擦れやすい肩部分はナイロン素材で補強され、耐久性もしっかり確保されています。
アウトドアシーンはもちろん、タウンユースでも合わせやすい万能モデルです。
製品仕様
●表地：40D Recycled Nylon Ripstop（ナイロン100%）
●中わた：GreenRecycled CLEANDOWN（ダウン80%、フェザー20%）
●肩部分・裏地：Recycled Nylon Cloth（ナイロン100%）
まとめ
参考価格：35,500円
現在の価格：33,204円［6%OFF］
冬の外出を快適にしてくれる頼れるダウンジャケットザ・ノース・フェイスのNuptse Jacket。
本格的に寒くなるシーズン前に準備しておきたい1着です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
