ザ・ノース・フェイスの「Nuptse Jacket」が7％オフ。アウトドアから街まで頼れる定番ダウン

ザ・ノース・フェイスのNuptse Jacketが6%オフ！

90年代の仕様を継承しつつ、サイズ感を現代風に整えたザ・ノース・フェイスのNuptse Jacketが6%オフの33,204円で、Amazonにて割引販売中！

環境配慮素材と高い保温性を兼ね備え、冬の主力アウターとして活躍します。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Nuptse Jacketの特徴

Nuptse Jacketは、1992年にエクスペディション向けに開発されたザ・ノース・フェイスのヘリテージモデルです。

中わたには環境に配慮したリサイクルダウンを採用。

表地には強度のある40デニールのリップストップナイロンを使用し、はっ水加工で雨や雪にも対応。

バックパックと擦れやすい肩部分はナイロン素材で補強され、耐久性もしっかり確保されています。

アウトドアシーンはもちろん、タウンユースでも合わせやすい万能モデルです。

製品仕様

●表地：40D Recycled Nylon Ripstop（ナイロン100%）

●中わた：GreenRecycled CLEANDOWN（ダウン80%、フェザー20%）

●肩部分・裏地：Recycled Nylon Cloth（ナイロン100%）

まとめ

参考価格：35,500円

現在の価格：33,204円［6%OFF］

冬の外出を快適にしてくれる頼れるダウンジャケットザ・ノース・フェイスのNuptse Jacket。

本格的に寒くなるシーズン前に準備しておきたい1着です。

