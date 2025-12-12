Surface Laptop Go 3がセール中！持ち運びやすい1.13kgのスマートPC

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】Microsoft Surface Laptop Go 3（8GB／128GB／プラチナ XJB-00004）登場！

マイクロソフトのモバイルノートPC「Surface Laptop Go 3（8GB／128GB）プラチナ XJB-00004」が、Amazonセールに登場しました。参考価格135,080円のところ、23%オフの104,680円という魅力的な価格となっています。

重さわずか1.13kgの軽量設計に、第12世代Intel Core i5、最大約15時間使えるバッテリーを搭載した持ち運びしやすいモデルです。さらにWindows 11 HomeとOffice Home&Business 2021を標準搭載し、WordやExcelがすぐに利用できます。

Microsoft Surface Laptop Go 3（8GB／128GB／プラチナ XJB-00004）の魅力

① わずか1.13kg！軽快に移動できる携帯性

本体重量はわずか1.13 kgで、超軽量かつ超ポータブル。鮮やかな12.4インチタッチスクリーンとフルサイズのキーボードを搭載しながら、どこへでも軽快に持ち運べます。

② 第12世代i5搭載＆最大約15時間駆動

パワー効率の高い第12世代Intel Core i5を搭載し、普段使いはもちろん、仕事や学習にも対応できる実用的な性能。最大約15時間のバッテリー駆動により、充電を気にせず作業を進められます。

③ Office搭載で購入後すぐ使える

Windows 11 HomeとOffice Home&Business 2021を標準搭載し、Windowsのセキュリティ機能で安心して利用できます。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home

【CPU】第12世代 Intel Core i5

【メモリ】8GB

【ストレージ】128GB

【ディスプレイ】12.4インチ PixelSense タッチ対応（1536×1024）

【バッテリー駆動時間】最大約15時間

【Office】Microsoft Office Home＆Business 2021

お買い得価格で手に入る！

軽量さと必要十分な性能を兼ね備え、普段使い・仕事・学習まで幅広く対応できるバランスの良いモデルです。23％オフという価格設定で、モバイル用ノートPCを検討している人にとって手に取りやすいタイミングとなっています。

※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。