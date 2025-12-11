ゲーム内アイテムやDMMポイントもプレゼント！
ゲームプレイでもらえるスタンプを集めて現金100万円のチャンス！「冬のDMM GAMES FESTIVAL」が開催
合同会社EXNOAは12月11日、同社が運営するDMM GAMESにおいて、「冬のDMM GAMES FESTIVAL」を開催。キャンペーン期間は、2026年1月13日17時59分まで。
▼『冬のDMM GAMES FESTIVAL』キャンペーン特設サイト
https://games.dmm.com/campaign/festival-winter/
▼参加方法
DMM GAMESに会員登録後（無料）、特設サイトの「参加ボタン」をクリックすることで参加可能。
【キャンペーン1】毎日DMMポイントがもらえる＆現金100万円が当たるチャンス！
ゲームをプレイ後、キャンペーン特設サイトを訪問するとスタンプがもらえる。スタンプ獲得毎にDMMポイントが必ずゲット可能。さらにスタンプを5個集めると現金100万円当選キャンペーンへの応募が可能に。
なお、獲得したスタンプは特設サイト内のスタンプカードで確認できる。ゲームプレイ後に特設サイトへ訪問しなかった場合はスタンプがもらえないので注意しよう。
【キャンペーン2】毎日最大1万DMMポイントが当たるルーレット開催！
ゲームログインやピックアップタイトルのゲームを遊ぶともらえるルーレットメダルを集めて、最大1万DMMポイントがもらえるルーレットに挑戦できる。
▼賞品リスト
1等：1万DMMポイント（毎日20名に当たる！）
2等：250DMMポイント（毎日500名に当たる！）
3等：15DMMポイント（毎日1万名に当たる！）
4等：5DMMポイント(毎日13万名に当たる！）
5等：500DMMポイントが1500名に当たる抽選券1枚
【キャンペーン3】キャンペーン参加で約1万円以上のゲーム内アイテムがもらえる！
期間中、協賛ゲームをプレイするとプレイしたゲーム内で使える「10連ガチャチケット」や「レアキャラ確定チケット」など、豪華特典アイテムをもれなくプレゼント。
【キャンペーン4】20人に1人へ10％ポイントバック！
期間中、キャンペーンに参加してDMM GAMESでDMMポイントを消費すると、抽選で20人に1人へ10％分のポイントが還元される。
※最大3000DMMポイントまで
【キャンペーン5】指定デバイスプレイでDMMポイントをゲット！
スマホブラウザ版、DMM GAMESストア（Androidアプリ）版、DMM GAME PLAYER版アプリで対象ゲームを遊ぶとルーレットがまわせるスタンプが獲得できる。また50DMMポイントの抽選に自動的に参加可能だ。
スタンプを獲得すればするほど50DMMポイントの当選確率がアップするかもしれないこの機会にさまざまなデバイスで遊んでみよう。
※50DMMポイントは各デバイス抽選で2万名へのプレゼント
※異なるデバイスでの重複当選あり
各キャンペーンの詳細については、以下キャンペーン特設サイトで確認しよう。