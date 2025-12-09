合同会社EXNOAとKMSは12月9日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、新イベント【Show in the Snow】を開催。また、新衣装の「姫川泉花」【クリスマスコーデの参謀】が登場している。

■新イベント【Show in the Snow】前半開催！

クリスマスイベント「Show in the Snow」前半が開催。ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。開催期間は、2025年12月23日4時59分まで。

▼あらすじ

冬の柊校舎は非公式クリスマスパーティー開催に向けて準備が進んでいた。

そんな中、ある少女は自らの恋心に、決着をつけると宣言する。

ああ、きっと、恋を叶えるのは、こういう女の子なんだろう――。

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「姫川泉花」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「姫川泉花」【クリスマスコーデの参謀】を開催中。SSR「姫川泉花」【クリスマスコーデの参謀】は、「敵の攻撃をガードで受け、仲間のHPを回復する味方を力強く支える癒しのタンク」。

期間中、SSR「姫川泉花」【クリスマスコーデの参謀】の排出率がアップしているので、この機会にぜひともゲットしよう。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2025年12月23日4時59分まで。

■ピックアップログインボーナス「姫川泉花」開催！

SSR「姫川泉花」【クリスマスコーデの参謀】追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットしよう。開催期間は、2025年12月23日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.