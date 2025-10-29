合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは10月29日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER／DMM GAMESストア）にてサービス中の放置型アイドルRPG『STELLAR IDOL PROJECT』について、「ちょっと早いハーフアニバーサリー」のキャンペーンを開始したと発表。

さらに、新企画アーティストコラボ第1弾としてヒゲドライバー氏による楽曲提供の情報を解禁した。

▼「からふるロマンス」MV

■ちょっと早いハーフアニバーサリー ファンフェス（前半）を実施中！

11月を目前に控え、「ちょっと早いハーフアニバーサリー ファンフェス（前半）」を開始した。定番の記念ログインボーナスはもちろん、特別なミッションの開催やリワードの配布など、ハーフアニバーサリーを盛り上げる企画が目白押しのファン感謝祭となっている。

ログインボーナスおよびミッション達成報酬で獲得できるハーフアニバーサリーガチャチケットは、11月1日より開催される新ガチャを引くことが可能。さらにこのガチャチケットは、キャンペーン前半の期間中に最大100枚獲得できるので、奮って参加してみよう。開催期間は、2025年11月11日23時59分まで。

※詳細はゲーム内のお知らせ、および公式Xをご確認ください。

■新企画始動！ アーティストコラボ第1弾はVivid×ヒゲドライバー氏！

アイドルコンテンツなどで活躍する人気アーティストがアイドルたちに楽曲を提供する新企画「アーティストコラボ」を始動。本企画では、6つのレーベルそれぞれの世界観にあわせて制作された楽曲に加え、各楽曲のために描き下ろされた新規イラストによるMV制作も予定している。

記念すべき第1弾コラボには、多くのアニメソングやアイドル楽曲を手掛けるピコピコ系ミュージシャン・ヒゲドライバー氏と、夜乃すずか（CV：榊原ゆいさん）、沙良ユウリ（CV：蒼乃むすびさん）が所属する実力派レーベルVividとのタッグが決定。楽曲は2026年の公開を予定しており、今後は公式X（@s_i_project）にて順次情報を発信していくとのこと。

■Primary Colorsの新歌唱楽曲「からふるロマンス」を追加実装！

Primary Colorsが歌う新規楽曲「からふるロマンス」を追加実装した。「からふるロマンス」は恋する女の子の心情を目一杯に詰め込んだ、可愛さ全開の一曲。本楽曲はメインストーリーを進めることで解放され、フル版はライブ楽曲として設定することも可能だ。ぜひゲーム内で楽しもう。

※対象楽曲の解放条件はゲーム内のお知らせをご覧ください。

■ポップで可愛い「からふるロマンス」のMVを公開！

「からふるロマンス」の実装にあわせて、公式YouTubeチャンネルではオリジナルMVを公開。画面いっぱいに広がるポップで可愛い映像とともに、新規楽曲をぜひ楽しんでほしい。

「からふるロマンス」

https://youtu.be/fWwXacUv7ks

歌唱：

菜々美なつき（CV：天季ひよりさん）、推野けい（CV：北見六花さん）、花房みなみ（CV：大島つつじさん）

作詞：月見山みちさん

作曲：ロドリゲスのぶさん

動画：ぬ / N3chaさん

動画ディレクション：すこっちさん

■アニバーサリー仕様の「新ステラBINGO」を実施中！

「ちょっと早いハーフアニバーサリー ファンフェス（前半）」にあわせて、アニバーサリー仕様のパネルミッション「新ステラBINGO」も実施中。今回よりイベント内容がリニューアルされている。新しくなったステラBINGOをぜひ楽しもう。

今回のステラBINGOでは、各種ミッションをクリアすることで手に入る「パネルチップ」を使い、3×5のパネルを開放していく。開放したパネルが縦または横に揃うとライン報酬を、すべてのパネルを開放させるとコンプリート報酬を獲得できる。

シートは複数枚あり、それぞれに報酬が設定されているので、メモリー「【SR】海里あずま（ランナーズハイテンション）」などの豪華報酬をもれなくゲットしよう。開催期間は、2025年11月11日23時59分まで。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：STELLAR IDOL PROJECT

ジャンル：放置型アイドル育成RPG

配信：DMM GAMES

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER／DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年6月17日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©2025 EXNOA LLC