DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは11月20日、小高和剛氏が率いるトゥーキョーゲームスとタッグを組んだマルチジャンルアドベンチャー「終天教団」について、「終天教団 Nintendo Switch 2 Edition」の発売を決定した。2025年11月27日発売となる。

Nintendo Switch版を持っている場合、330円のアップグレードパスでNintendo Switch 2版へ対応できる。高フレームレート化（TV／携帯モードともに可変フレームレート60～120fps）と、マウス操作に対応する（マウス操作できる場面全てに対応）。

これを記念して、Nintendo Switch版が10％オフになる初セールを開催。期間は12月4日までとなる。この機会に「終天教団」が気になっていた人はプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：終天教団

ジャンル：マルチジャンルアドベンチャー

販売：DMM GAMES

開発：Tookyo Games

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）

発売日：発売中（2025年9月5日） ※Switch 2版は11月27日

価格：

通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）

豪華版：1万3580円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：9180円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition：7310円（パッケージ版／ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：330円（ダウンロード版）

CERO：D（17歳以上対象）

©2025 EXNOA LLC/Neilo Inc. All rights reserved.