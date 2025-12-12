Amazonセール情報大紹介！ 第707回
16型大画面＆16GBメモリ搭載！NEC LAVIE N16が特別価格
2025年12月12日 17時00分更新
【Amazonセール】NEC ノートPC「LAVIE N16（2025）」登場！
NECのノートPC「LAVIE N16（2025）」が、Amazonセールに登場しました。過去価格109,980円のところ、5%オフの104,480円となっています。
大画面16型のWUXGA IPS液晶を搭載し、視認性の高い作業環境を提供します。Microsoft Office H&Bに加え、Microsoft 365 Basic（1年版）がセットになっており、文書作成や表計算など幅広い作業をすぐに始められる1台です。
NEC ノートPC「LAVIE N16（2025）」の魅力
① 第12世代Core i3＋16GBメモリで快適性能
第12世代Core i3-1215Uを搭載。インターネットやWordなどの一般作業には十分な性能で、標準で16GBメモリを搭載しているため快適に作業できます。
② 大画面とプライバシー機能で安心
16型WUXGA IPS液晶で作業効率が向上。プライバシーシャッター付きWebカメラを搭載しており、Web会議を使用しない時に物理的に遮断できます。
③ DVDドライブと最新Wi-Fi 6Eによる高い実用性
DVDスーパーマルチドライブを搭載しており、手持ちのDVD再生やデータ保存に便利です。高速で安定したWi-Fi 6E対応無線LANを備え、NEC純正マウスも付属しています。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64bit
【バッテリー駆動時間】最大約5.9時間
【CPU】Intel Core i3-1215U
【ディスプレイ】16型 WUXGA（1920×1200）IPS液晶、光沢あり
【メモリ】16GB（空x0 最大32GB）
【ストレージ】256GB SSD
【光学ドライブ】DVDスーパーマルチドライブ
【ポート】Type-C：USB 3.2 Gen2×1、Type-A：USB 3.2 Gen1（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）×2、HDMI出力端子×1、RJ45×1、ヘッドフォンマイクジャック（3.5mm 4極ミニジャック）×1
【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
【Officeソフト】Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic（1年無償版）
お買い得価格で手に入る！
大画面・大容量メモリの快適さに加え、Office 2024、DVDドライブ、そしてWi-Fi 6Eという高い実用性を兼ね備えたノートPCです。気になる方はぜひチェックしてみてください！
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
