16型大画面＆16GBメモリ搭載！NEC LAVIE N16が特別価格

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】NEC ノートPC「LAVIE N16（2025）」登場！

NECのノートPC「LAVIE N16（2025）」が、Amazonセールに登場しました。過去価格109,980円のところ、5%オフの104,480円となっています。

大画面16型のWUXGA IPS液晶を搭載し、視認性の高い作業環境を提供します。Microsoft Office H&Bに加え、Microsoft 365 Basic（1年版）がセットになっており、文書作成や表計算など幅広い作業をすぐに始められる1台です。

NEC ノートPC「LAVIE N16（2025）」の魅力

① 第12世代Core i3＋16GBメモリで快適性能

第12世代Core i3-1215Uを搭載。インターネットやWordなどの一般作業には十分な性能で、標準で16GBメモリを搭載しているため快適に作業できます。

② 大画面とプライバシー機能で安心

16型WUXGA IPS液晶で作業効率が向上。プライバシーシャッター付きWebカメラを搭載しており、Web会議を使用しない時に物理的に遮断できます。

③ DVDドライブと最新Wi-Fi 6Eによる高い実用性

DVDスーパーマルチドライブを搭載しており、手持ちのDVD再生やデータ保存に便利です。高速で安定したWi-Fi 6E対応無線LANを備え、NEC純正マウスも付属しています。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64bit

【バッテリー駆動時間】最大約5.9時間

【CPU】Intel Core i3-1215U

【ディスプレイ】16型 WUXGA（1920×1200）IPS液晶、光沢あり

【メモリ】16GB（空x0 最大32GB）

【ストレージ】256GB SSD

【光学ドライブ】DVDスーパーマルチドライブ

【ポート】Type-C：USB 3.2 Gen2×1、Type-A：USB 3.2 Gen1（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）×2、HDMI出力端子×1、RJ45×1、ヘッドフォンマイクジャック（3.5mm 4極ミニジャック）×1

【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3

【Officeソフト】Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic（1年無償版）

お買い得価格で手に入る！

大画面・大容量メモリの快適さに加え、Office 2024、DVDドライブ、そしてWi-Fi 6Eという高い実用性を兼ね備えたノートPCです。気になる方はぜひチェックしてみてください！

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。