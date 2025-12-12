Amazonセール情報大紹介！ 第710回
ソファもカーペットも水洗い感覚！リンサークリーナー30%オフ
【Amazonセール】アイリスオーヤマ リンサークリーナー「RNS-300（コンパクトモデル）」登場！
アイリスオーヤマのリンサークリーナー「RNS-300（コンパクトモデル）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格15,488円のところ、30%オフの10,810円という魅力的な価格となっています。
水と空気の力で、ソファやカーペットの洗えない汚れを吸い取るスグレモノです。日常の掃除や布製品のメンテナンスに便利な商品をこの機会に体験しませんか？
アイリスオーヤマ リンサークリーナー「RNS-300（コンパクトモデル）」の魅力
① 汚れを目で見て実感できる高い洗浄効果
スプレーで水を吹きかけて汚れを浮かせ、強力な吸引力で水と共に回収。吸い取った後の黒い汚水を見て、カーペットやソファの汚れの酷さを実感できます。
② 手軽にどこでも使えるコンパクト設計
コンセント使用タイプですが、コンパクトな設計と軽量さにより、持ち運びやすいのが特長です。大きなカーペットから、車のシート、そしてソファの部分的なシミまで、お部屋のどこでも手軽に掃除の幅が広がります。
③ 水洗いできて清潔性を保てる
タンクはもちろん、ハンドツール、バキュームホースなど、汚れを吸い込む部分の多くが取り外して丸洗い可能です。使用後に内部を清潔に保てるため、衛生面でも心強い設計です。また、水だけで洗えることを宣伝していますが、40℃までの温水にも対応しており、落ちにくい汚れを温水で浮かせることも可能です。
お買い得価格で手に入る！
この30％オフの特別価格で、自宅にある布製品をリフレッシュしてください！
※価格はスタイルなどによって異なる場合があります。
