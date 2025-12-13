動きも顔もAIが認識！スマートホームの司令塔・SwitchBot AIハブ、セール価格で登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】SwitchBot AIハブ 登場！

SwitchBot（スイッチボット）の次世代スマートホームを支える中枢デバイス「SwitchBot AIハブ」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格39,980円のところ、10%オフの35,983円となっています（さらに注文確定時に3,999円割引のプロモーション情報あり）。

大規模AIモデルVLMとAI顔認識技術を搭載し、「誰が・どこで・何をしたか」を認識。暮らしに寄り添った賢すぎる自動化が実現する最先端デバイスです。

SwitchBot AIハブの魅力

① 「誰が・どこで・何をしたか」を理解するVLM搭載AI

革新的なVLM（視覚言語モデル）を搭載。カメラと連携することで、「おじいちゃんが高所に登っている」「ペットがご飯を食べている」など、出来事そのものを認識し、自動化のトリガーや通知に利用可能。これまで難しかった暮らしに寄り添ったオートメーションがより自由に実現できます。

② プライバシー重視のローカル完結型セキュリティ

映像はすべてローカルストレージに保存可能で、最大16TBまで拡張できます。クラウド不要でプライバシーも安心。AI顔認識やイベント検知もローカル処理されるため、素早く安全です。

③ 直感的な操作と役割分担でストレスを軽減

複雑だった自動化条件の設定が、文章入力だけで可能。接続したカメラごとに「警備担当」「見守り担当」「ペット担当」などの役割を割り当てることができ、通知は必要なときだけ。過剰な通知によるストレスが軽減されます。

お買い得価格で手に入る！

家庭内のさまざまなデバイスを統合し、直感的な操作と安全性を両立した「SwitchBot AI ハブ」は、スマートホーム化を進めたい方に最適な中枢デバイスです。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。