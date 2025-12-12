メレルのGORE-TEXモデル「SPEED ARC MATIS」が34％オフ！ハイキングにも街歩きにも◎
2025年12月12日 11時00分更新
メレルのSPEED ARC MATIS GORE-TEXが34%オフ！
次世代のハイカーに向けた、メレルの革新的な完全防水ハイキングシューズSPEED ARC MATIS GORE-TEXが34%オフの20,398円で、Amazonのタイムセールに登場！
ゴアテックスメンブレンとVibram メガグリップを採用したエリートモデル。この機会にぜひチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
メレル「SPEED ARC MATIS GORE-TEX」の特徴
SPEED ARC MATIS GORE-TEXは、メレル独自のテクノロジーを詰め込んだ革新的なファストハイキングシューズ。アウトドアでの機動力はもちろん、ストリートにも馴染むスタイリッシュなデザインが魅力です。
●軽量で快適な履き心地
アッパーは通気性の良いメッシュにTPU補強を加え、強度と軽さを両立。内部には高い透湿防水性能を発揮する「GORE-TEX」メンブレンを搭載し、雨天のハイクも安心です。
●安定した歩行をサポート
かかと部にはTPUヒールカウンターを配置し、着地の安定性を向上。スピードシューレースシステムにより、着脱やフィット調整もスムーズです。
●特徴的なクッションソール
マシュマロのような存在感のミッドソールは、軽量で反発性や耐久性に優れた“FLOATPRO”フォームを2層構造で採用。
その間にナイロンプレート「FLEXPLATE」を挟み込み、ねじれを抑制し安定性をアップしています。
●濡れた路面で力を発揮するアウトソール
アウトソールには “Vibram MEGAGRIP × Vibram TRACTION LUG”（ラグ深3mm）を採用。
岩場やウェットコンディションでも高いグリップ力を発揮します。環境配慮素材を取り入れている点もポイントです。
まとめ
参考価格：30,800円
現在の価格：20,398円［34%OFF］
アウトドアでのハイクから街中まで、幅広いシーンで頼れる防水ハイキングシューズメレルのSPEED ARC MATIS GORE-TEX。
機能性とスタイルを両立したメレルの注目モデルです。この機会にぜひチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
