メレルのGORE-TEXモデル「SPEED ARC MATIS」が34％オフ！ハイキングにも街歩きにも◎

メレルのSPEED ARC MATIS GORE-TEXが34%オフ！

次世代のハイカーに向けた、メレルの革新的な完全防水ハイキングシューズSPEED ARC MATIS GORE-TEXが34%オフの20,398円で、Amazonのタイムセールに登場！

ゴアテックスメンブレンとVibram メガグリップを採用したエリートモデル。この機会にぜひチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

メレル「SPEED ARC MATIS GORE-TEX」の特徴

SPEED ARC MATIS GORE-TEXは、メレル独自のテクノロジーを詰め込んだ革新的なファストハイキングシューズ。アウトドアでの機動力はもちろん、ストリートにも馴染むスタイリッシュなデザインが魅力です。

●軽量で快適な履き心地

アッパーは通気性の良いメッシュにTPU補強を加え、強度と軽さを両立。内部には高い透湿防水性能を発揮する「GORE-TEX」メンブレンを搭載し、雨天のハイクも安心です。

●安定した歩行をサポート

かかと部にはTPUヒールカウンターを配置し、着地の安定性を向上。スピードシューレースシステムにより、着脱やフィット調整もスムーズです。

●特徴的なクッションソール

マシュマロのような存在感のミッドソールは、軽量で反発性や耐久性に優れた“FLOATPRO”フォームを2層構造で採用。

その間にナイロンプレート「FLEXPLATE」を挟み込み、ねじれを抑制し安定性をアップしています。

●濡れた路面で力を発揮するアウトソール

アウトソールには “Vibram MEGAGRIP × Vibram TRACTION LUG”（ラグ深3mm）を採用。

岩場やウェットコンディションでも高いグリップ力を発揮します。環境配慮素材を取り入れている点もポイントです。

まとめ

参考価格：30,800円

現在の価格：20,398円［34%OFF］

アウトドアでのハイクから街中まで、幅広いシーンで頼れる防水ハイキングシューズメレルのSPEED ARC MATIS GORE-TEX。

機能性とスタイルを両立したメレルの注目モデルです。この機会にぜひチェックしてみてください。

