【31%オフ】Dell 27インチモニター「SE2725HM-A」5年保証付きで安心！
2025年12月12日 14時00分更新
【Amazonタイムセール】Dell SE2725HM-A 27インチ モニター登場！
Amazon限定モデルのDell（デル）27インチモニター「SE2725HM-A」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格18,800円のところ、31%オフの12,980円というお得な価格になっています。
IPSパネルと100Hzリフレッシュレート、そして5年間の保証が付いており、コスパは最高！長期的に安心して使えるモニターを探している方は、ぜひチェックしてみてください！
Dell SE2725HM-A 27インチ モニターの魅力
① 長時間作業を助ける目に優しい設計
TUV Rheinlandの3つ星認定を取得した表示体験を備え、常時稼働のDell ComfortView Plusを内蔵。色精度を損なうことなく有害なブルーライトを抑えます。
② なめらかで広い視野角のIPSパネル
IPSテクノロジーにより、178°/178°の広い視野角で優れた色精度と一貫した色彩を実現します。さらに、100Hzという高リフレッシュレートにより、フリッカーが少なく、よりシームレスなスクロールとスムーズな動きが可能となり、あらゆる作業での表示体験が向上します。
③ 配線をすっきりさせる機能的な省スペース設計
電源供給ユニットを内蔵した省スペース型のモニターで、作業スペースがすっきりと片付きます。また、HDMIとVGAを使用してほぼすべてのパソコンに簡単に接続できる点も便利です。
お買い得価格で手に入る！
27インチのIPS大画面と目に優しいブルーライト軽減機能、そして5年間の長期保証という安心感を兼ね備えた、コスパに優れたモニターです。
このお得な機会に購入検討してみてはいかがでしょうか？
※価格はスタイルによって異なる場合があります。
