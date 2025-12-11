「モンスターハンター」や「ストリートファイター６」などの実況で人気のYouTuber「よしなま」さんは12月11日、自身がプロデュースした新作モンスター育成シミュレーションゲーム「マモンキング」を発売した。

本作は、異世界から「マモン」と呼ばれるモンスターを召喚し、育成して大会に出て最強を目指す内容。マモンは全37種類で、寿命や技が異なる。同氏の大好きなゲーム「モンスターファーム」（販売：コーエーテクモゲームス）にインスパイアされた作品だという。

発売前からPVを公開するなど、自身の知名度を生かしたプロデュースを展開。自腹で2500万円を出資したことや、「売上ではなく、自分が作ったゲームが世間からどう評価されるのかを知りたい」と語っていたことなどで話題を呼んでいた。

そして本日ついに発売し、Steamの売上ランキングで1位を獲得。マイニンテンドーストアのランキングでも10位につけるなど、「予想以上にブレイク」している印象だ。本人も1位の画像を投稿し、「家宝にする」と喜びの声をあげていた。

ユーザーからの声も上々で、記事執筆時点でSteam評価は「非常に好評」を獲得。「面白すぎて夜更かし」「神ゲーだった件」「終わりどころが見つからない」「普通におもろいぞ」「GOTY」と早くも沼にハマっている様子がうかがえる。

通常価格は1480円のところ、今ならリリース記念セールで962円（35％オフ）と大変お買い得。

値段についても「これ1000円で遊べるのお得しかないわ」「値下げ終わったら買うわ。理由は妹が幸せになってほしいから」「いきなりセールで太っ腹ぁ！」など、ゲームの面白さに対して安すぎる（しかも35％オフセール）と多数の意見が。なかには「あと（セール後）で買う」という声も。

とはいえ、本人も「マモンキングでエゴサしたけど、めっちゃ楽しんでもらえてるみたいで嬉しい！！！是非リリースセールの962円のうちに！」とコメントしているので、応援の気持ちで後回しにする必要はなさそうだ。むしろ早めに購入して遊び、感想を本人に伝えることのほうが励みになるだろう。

モンスター育成シミュレーションゲーム「マモンキング」は、Nintendo Switch／PC（Steam）向けに本日より発売中。開発はホラーゲーム「青鬼」などを手掛けるLiTMUSが担当している。

【ゲーム情報】