Office Home 2024 永続版カードがセール価格に！ 人気の買い切りOfficeがお得

【Amazonセール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！

Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版が、Amazonセールに登場しました。参考価格34,477円のところ、10%オフの30,914円という魅力的な価格となっています。

Word・Excel・PowerPoint など、日常的に使われる主要アプリがセットになっており、書類作成から資料作りまで幅広く対応できます。ダウンロード用プロダクトキーが記載されたカードが届くため、PCで簡単にセットアップできる点も手軽です。

Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力

① パフォーマンス向上で快適な作業

Office 2024では、アプリの切り替えや検索機能などがよりスムーズになっています。資料作成やデータ処理が快適になり、日常作業の効率化が期待できます。

② より伝わりやすい資料作成をサポート

PowerPointではビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすい資料作りが可能です。WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールがまとめられており、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズに行えます。

③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス

Windows 11, 10はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です。異なるOSを使い分けている方や、長く同じOfficeを使いたい方にとって、この永続ライセンスの安心感は非常に魅力的です。

お買い得価格で手に入る！

日常文書から提出資料まで、幅広い作業をこの1セットで完結できます。現在の10％オフの機会を利用して、お得に購入してみてはいかがでしょうか。

※価格はプラットフォームによって異なる場合があります。