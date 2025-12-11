Amazonセール情報大紹介！ 第702回
Office Home 2024 永続版カードがセール価格に！ 人気の買い切りOfficeがお得
2025年12月11日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！
Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版が、Amazonセールに登場しました。参考価格34,477円のところ、10%オフの30,914円という魅力的な価格となっています。
Word・Excel・PowerPoint など、日常的に使われる主要アプリがセットになっており、書類作成から資料作りまで幅広く対応できます。ダウンロード用プロダクトキーが記載されたカードが届くため、PCで簡単にセットアップできる点も手軽です。
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力
① パフォーマンス向上で快適な作業
Office 2024では、アプリの切り替えや検索機能などがよりスムーズになっています。資料作成やデータ処理が快適になり、日常作業の効率化が期待できます。
② より伝わりやすい資料作成をサポート
PowerPointではビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすい資料作りが可能です。WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールがまとめられており、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズに行えます。
③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス
Windows 11, 10はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です。異なるOSを使い分けている方や、長く同じOfficeを使いたい方にとって、この永続ライセンスの安心感は非常に魅力的です。
お買い得価格で手に入る！
日常文書から提出資料まで、幅広い作業をこの1セットで完結できます。現在の10％オフの機会を利用して、お得に購入してみてはいかがでしょうか。
※価格はプラットフォームによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第701回
トピックス新生活に最適！ 山善 冷蔵庫＆洗濯機セット 一人暮らし向け家電が11%オフ
-
第700回
デジタル【大幅値下げ】100%充電までわずか58分。Anker 1056Whポータブル電源が45％オフ！
-
第700回
トピックス過去1か月で6000台も売れた、加湿空気清浄機「KC‑S50‑W」がセール中！
-
第699回
トピックス小スペースでも暖かい！ 静音パーソナルヒーター「カプスーラ デスク」Amazonセール中
-
第699回
トピックスソニー BRAVIA 55型4Kテレビ「KJ-55X85L」が12％オフ！ 高画質×ゲーム機能が魅力のモデル
-
第698回
トピックスBOSE史上最高のノイズキャンセリング×耳に合わせた極上音質、最新イヤホンがセール中！
-
第698回
トピックス普段使いにちょうどいい1台、ASUS Chromebook CM14 Flipがセールで手頃に
-
第697回
トピックスフィリップスの人気シェーバーが50％オフ！ “なめらか深剃り”が欲しい人に最適な1台
-
第696回
トピックス【保温×防水】冬の寒さと雨・雪から足元を守る！KEENの防水スニーカーブーツが7％オフ
-
第695回
トピックス「RTX 5090搭載」ROG Strix SCAR 18が11％オフ！240HzミニLEDの最強クラス構成
- この連載の一覧へ