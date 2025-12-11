【GORE-TEX】まるで裸足のような軽さ！アシックス「HADASHIWALKER」のGORE-TEXモデルで快適な毎日へ

アシックスのHADASHIWALKER GTXが23%オフ！

「まるで裸足のように歩ける」と人気のアシックスのHADASHIWALKER GTXが23%オフの12,648円で、Amazonにて割引販売中！

防水透湿性に優れたGORE-TEX搭載モデルで、普段使いから長時間の移動、旅行まで、足をやさしく支えてくれる1足です。

HADASHIWALKER GTXの特徴

HADASHIWALKER GTX最大の特徴は、ふんわり軽やかな履き心地にあります。

インナーソールにはクッション性の高いオーソライト中敷きを採用し、つま先部分には消臭繊維の「MOFF」を搭載。長時間履いてもムレにくく、快適さが続きます。

かかと部分には、着地時の衝撃をやわらげるfuzeGELを採用。歩くたびに足裏の負担をしっかり吸収し、スムーズな重心移動をサポートします。さらに、かかと・前足部・中足部の溝を連動させる設計により、左右のブレが少ない安定した歩行が可能です。

また、足入れがしやすいワイド設計で、甲まわりもゆったり。やわらかい素材が足にフィットし、「歩きやすい」「疲れにくい」を実感しやすい一足です。

内側にはHADASHIWALKER定番のファスナーを搭載しており、脱ぎ履きがラクなのも嬉しいポイント。

防水透湿素材のGORE-TEXを採用しているため、雨の日でも靴内の蒸れを抑えて快適な状態をキープ。季節を問わず活躍します。

まとめ

参考価格：16,500円

現在の価格：12,648円［23%OFF］

日常の歩きをもっと快適にしたい人、雨の日も安心して履けるシューズを探している人にぴったりのアシックスのHADASHIWALKER GTX。

軽さ・クッション性・防水性のすべてを備えた優秀な1足です。この機会にぜひチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。