【GORE-TEX】まるで裸足のような軽さ！アシックス「HADASHIWALKER」のGORE-TEXモデルで快適な毎日へ
2025年12月11日 17時00分更新
アシックスのHADASHIWALKER GTXが23%オフ！
「まるで裸足のように歩ける」と人気のアシックスのHADASHIWALKER GTXが23%オフの12,648円で、Amazonにて割引販売中！
防水透湿性に優れたGORE-TEX搭載モデルで、普段使いから長時間の移動、旅行まで、足をやさしく支えてくれる1足です。
HADASHIWALKER GTXの特徴
HADASHIWALKER GTX最大の特徴は、ふんわり軽やかな履き心地にあります。
インナーソールにはクッション性の高いオーソライト中敷きを採用し、つま先部分には消臭繊維の「MOFF」を搭載。長時間履いてもムレにくく、快適さが続きます。
かかと部分には、着地時の衝撃をやわらげるfuzeGELを採用。歩くたびに足裏の負担をしっかり吸収し、スムーズな重心移動をサポートします。さらに、かかと・前足部・中足部の溝を連動させる設計により、左右のブレが少ない安定した歩行が可能です。
また、足入れがしやすいワイド設計で、甲まわりもゆったり。やわらかい素材が足にフィットし、「歩きやすい」「疲れにくい」を実感しやすい一足です。
内側にはHADASHIWALKER定番のファスナーを搭載しており、脱ぎ履きがラクなのも嬉しいポイント。
防水透湿素材のGORE-TEXを採用しているため、雨の日でも靴内の蒸れを抑えて快適な状態をキープ。季節を問わず活躍します。
まとめ
参考価格：16,500円
現在の価格：12,648円［23%OFF］
日常の歩きをもっと快適にしたい人、雨の日も安心して履けるシューズを探している人にぴったりのアシックスのHADASHIWALKER GTX。
軽さ・クッション性・防水性のすべてを備えた優秀な1足です。この機会にぜひチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
