いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第39回
最大20％オフ！ ティファール X’masセール フライパン、鍋、調理家電が5,000円以上で送料無料
2025年12月11日 11時00分更新
ティファール公式オンラインストアでは、クリスマスシーズンにぴったりの「X'mas セール」を開催中です。人気のフライパン・鍋、調理家電、生活家電まで幅広い製品がお得に手に入ります。
セール期間中は、最大20%オフクーポンや、嬉しい無料ラッピングサービスが提供されているので、ぜひチェックしてみてください。
セール概要と特典
MAX20％オフクーポン
対象商品に使える最大20%オフのクーポンコードを配布中！
無料ギフトサービス
公式オンラインストア限定で、対象製品の無料ラッピングサービスをご用意。
送料無料
税込5,000円以上のご注文で送料無料！
クーポン利用期限
12月25日 23:59まで
目玉商品が多数
①【取っ手のとれる鍋・フライパン】インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド セット9
20,900円（クーポン対象商品）
シックな色合いがキッチンに落ち着いた印象を与える人気シリーズ。取っ手が取れるため、収納も調理後の食卓への移動もスムーズです。
②【調理時間を短縮】クリプソ ミニット デュオ ルージュ 5.2L
19,250円（クーポン対象商品）
圧力鍋と普通の鍋の機能を兼ね備えた2in1タイプ。すばやく均一な熱伝導で調理時間を大幅に短縮できます。ティファールらしいルージュカラーも魅力です。
③【ふっくら甘みのあるご飯を】ザ・ライス 遠赤外線3DIH炊飯器 5.5合 シルバー
43,800円（クーポン対象商品）
新たに高火力3次元IHを搭載し、強力な対流を起こすことで、粒立ちしつつもふっくら甘みのある味わいを実現しました。ご飯の美味しさにこだわる方におすすめです。
まとめ
今年のクリスマスは、ティファールのセールでキッチンをアップデート！大切な人や自分へのギフトにぴったりの製品を見つけてください。
※セール内容、割引率、対象製品は予告なく変更となる場合があります。
※クーポンの利用条件や割引上限は必ずご確認ください。
※ラッピングサービスは対象製品のみで、複数製品をまとめての包装はできません。
※送料は税込5,000円以上で無料（クーポン適用後の金額が対象）となります。
この連載の記事
-
第38回
トピックス最大58%オフ！ HP「年末大感謝祭セール」で最新AI PCをお得にゲット！
-
第37回
トピックス在庫限り！ レノボの「ホワイトクリスマスセール」開催中！ ThinkPadからLegionまで人気モデルが大幅割引
-
第36回
トピックス「テイルズ オブ」シリーズなどが対象！ バンダイナムコの人気タイトルが最大84％オフ「ダウンロード版セール」開催中
-
第35回
トピックス【ABCマートセール】ナイキ・アディダス・ニューバランスが特価！ 定番人気スニーカーが続々プライスダウン
-
第34回
トピックス【歳末大感謝セール】ビックカメラで家電がお買い得！ テレビもPCも注目の特価
-
第33回
トピックス【最大88%オフ】カプコン BLACK FRIDAYセールで「逆転裁判123 成歩堂セレクション」が990円！
-
第32回
トピックスクリスマスはSwitchゲームをお得に！ EDFやオメガラビが最大84％オフ
-
第31回
トピックス【最大70％オフ！】SILENT HILL fが初セール、メタルギア、パワプロなど名作・人気作が超特価！
-
第30回
トピックス【中古Apple製品10%オフ！】iPhone、iPad、AirPodsが超特価！ ゲームのまとめ買い割引も
-
第29回
トピックス【最大50%オフ！】 電動エアダスター、デスクヒーターが超特価！ サンワダイレクトのBLACK FRIDAYセール！
- この連載の一覧へ