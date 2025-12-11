最大20％オフ！ ティファール X’masセール フライパン、鍋、調理家電が5,000円以上で送料無料

ティファール公式オンラインストアでは、クリスマスシーズンにぴったりの「X'mas セール」を開催中です。人気のフライパン・鍋、調理家電、生活家電まで幅広い製品がお得に手に入ります。

セール期間中は、最大20%オフクーポンや、嬉しい無料ラッピングサービスが提供されているので、ぜひチェックしてみてください。

セール概要と特典

MAX20％オフクーポン

対象商品に使える最大20%オフのクーポンコードを配布中！

無料ギフトサービス

公式オンラインストア限定で、対象製品の無料ラッピングサービスをご用意。

送料無料

税込5,000円以上のご注文で送料無料！

クーポン利用期限

12月25日 23:59まで

目玉商品が多数

①【取っ手のとれる鍋・フライパン】インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド セット9

20,900円（クーポン対象商品）

シックな色合いがキッチンに落ち着いた印象を与える人気シリーズ。取っ手が取れるため、収納も調理後の食卓への移動もスムーズです。

②【調理時間を短縮】クリプソ ミニット デュオ ルージュ 5.2L

19,250円（クーポン対象商品）

圧力鍋と普通の鍋の機能を兼ね備えた2in1タイプ。すばやく均一な熱伝導で調理時間を大幅に短縮できます。ティファールらしいルージュカラーも魅力です。

③【ふっくら甘みのあるご飯を】ザ・ライス 遠赤外線3DIH炊飯器 5.5合 シルバー

43,800円（クーポン対象商品）

新たに高火力3次元IHを搭載し、強力な対流を起こすことで、粒立ちしつつもふっくら甘みのある味わいを実現しました。ご飯の美味しさにこだわる方におすすめです。

まとめ

今年のクリスマスは、ティファールのセールでキッチンをアップデート！大切な人や自分へのギフトにぴったりの製品を見つけてください。

※セール内容、割引率、対象製品は予告なく変更となる場合があります。

※クーポンの利用条件や割引上限は必ずご確認ください。

※ラッピングサービスは対象製品のみで、複数製品をまとめての包装はできません。

※送料は税込5,000円以上で無料（クーポン適用後の金額が対象）となります。