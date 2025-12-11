Amazonセール情報大紹介！ 第698回
普段使いにちょうどいい1台、ASUS Chromebook CM14 Flipがセールで手頃に
2025年12月11日 14時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】ASUS Chromebook CM14 Flip「CM1402FM2A‑EC0046」登場！
ASUSのChromebook CM14 Flip「CM1402FM2A‑EC0046」（フリップ型2in1）が、Amazonセールに登場しました。参考価格63,455円のところ、10%オフの57,109円と、手に取りやすい価格になっています。
360°回転ヒンジにタッチスクリーン、さらにペン付属で、ノートPCとしてもタブレットとしても活躍。学習や日常作業をしっかりこなせる、コスパに優れた1台です。
ASUS Chromebook CM14 Flip「CM1402FM2A‑EC0046」の魅力
① フリップ構造＆ペン対応で使い方自由
360°回転ヒンジにより、ノートPC・タブレット・スタンドなど、用途に合わせて自在にスタイルを切り替えられます。ASUS USI Penが標準付属しており、メモ書きやイラスト制作にも便利です。
② 持ち運びしやすく、長時間バッテリー
約1.56kgの軽量ボディに加え、約12.1時間のバッテリー駆動で持ち歩きやすい設計です。さらに米国軍事規格（MIL-STD810H）の複数テストをクリアした堅牢性も備えており、外出先でも安心です。
③ マルチタスクも快適、衛生面にも配慮
8GBメモリを搭載し、日常作業をスムーズに処理できます。キーボード・タッチパッド・パームレストには抗菌加工が施され、清潔に使える点も魅力。キーボードは防滴仕様です。
製品スペック
【OS】ChromeOS
【バッテリー駆動】約12.1時間
【CPU】MediaTek Kompanio 520
【ディスプレイ】14.0型ワイドTFTカラー液晶、グレア、1,920×1,080ドット タッチパネル
【メモリ】8GB LPDDR4X-3600
【ストレージ】64GB（eMMC）
【スロット】オンボードメモリのみ
【カードリーダー】microSDXC／microSDHC／microSDメモリーカード
【グラフィックス】Arm Mali G52 MC2 2EE（CPU内蔵）
【USBポート】USB3.2（Type-C／Gen1）×2 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2（Type-A／Gen1）×1
【通信機能】無線:IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax（Wi-Fi 6）、Bluetooth 5.1
お買い得価格で手に入る！
軽作業・学習・持ち歩き にフォーカスして使うなら、非常にバランスの良い1台です。気になる方はぜひチェックしてみてください！
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
