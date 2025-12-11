ソニー BRAVIA 55型4Kテレビ「KJ-55X85L」が12％オフ！ 高画質×ゲーム機能が魅力のモデル

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】ソニー 55V型 4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X85L」登場！

ソニーの55V型4K液晶テレビ「ブラビア KJ-55X85L」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格156,425円のところ、12%オフの138,000円とお得に購入できます。

高画質・高音質・ゲーム最適化という3つの要素をまとめて備えたバランスの良いモデルで、買い替えや大型テレビを検討している人に向いている1台です。

ソニー 55V型 4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X85L」の魅力

① 迫力の4K画質と直下型LED部分駆動

4K液晶パネルを採用し、バックライトは「直下型LED部分駆動」。暗部から明るいシーンまでコントラストがはっきりしており、映画やドラマ、自然映像などを高精細に楽しめます。

② Dolby Atmos対応のクリアなサウンド

本体スピーカーには「X-Balanced Speaker」を搭載。さらにDolby Atmosにも対応し、テレビ単体でも立体感のある音を再現します。映像と音の双方で満足感の高い視聴体験が得られます。

③ PS5と相性の良いゲーム機能

PlayStation 5との連携機能として、オートHDRトーンマッピングやコンテンツ連動画質モードに対応。ゲームに合わせて調整できる専用UIも備えており、ゲームをより快適に楽しめます。

お買い得価格で手に入る！

4K高画質、倍速駆動、スマートテレビ機能、そして高音質を備えた使いやすいモデルです。気になる人はチェックしてみてください！

※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。