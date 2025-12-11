Amazonセール情報大紹介！ 第699回
ソニー BRAVIA 55型4Kテレビ「KJ-55X85L」が12％オフ！ 高画質×ゲーム機能が魅力のモデル
2025年12月11日 14時45分更新
【Amazonタイムセール】ソニー 55V型 4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X85L」登場！
ソニーの55V型4K液晶テレビ「ブラビア KJ-55X85L」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格156,425円のところ、12%オフの138,000円とお得に購入できます。
高画質・高音質・ゲーム最適化という3つの要素をまとめて備えたバランスの良いモデルで、買い替えや大型テレビを検討している人に向いている1台です。
ソニー 55V型 4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X85L」の魅力
① 迫力の4K画質と直下型LED部分駆動
4K液晶パネルを採用し、バックライトは「直下型LED部分駆動」。暗部から明るいシーンまでコントラストがはっきりしており、映画やドラマ、自然映像などを高精細に楽しめます。
② Dolby Atmos対応のクリアなサウンド
本体スピーカーには「X-Balanced Speaker」を搭載。さらにDolby Atmosにも対応し、テレビ単体でも立体感のある音を再現します。映像と音の双方で満足感の高い視聴体験が得られます。
③ PS5と相性の良いゲーム機能
PlayStation 5との連携機能として、オートHDRトーンマッピングやコンテンツ連動画質モードに対応。ゲームに合わせて調整できる専用UIも備えており、ゲームをより快適に楽しめます。
お買い得価格で手に入る！
4K高画質、倍速駆動、スマートテレビ機能、そして高音質を備えた使いやすいモデルです。気になる人はチェックしてみてください！
※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。
