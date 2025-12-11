Amazonセール情報大紹介！ 第688回
Officeは別途用意が安全！
Surface Go 2（Core m3／8GB／128GB）がクーポンで実質35,800円／Amazon整備済み品
2025年12月11日 08時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【クーポン割引】【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）登場！
Microsoftの2-in-1ノートPC「Surface Go 2」Core m3搭載モデルが、Amazon整備済み品として販売中です。
Surface Go 2は軽量で持ち運びやすく、タブレットとしてもノートPCとしても使えるマイクロソフトの2in1ノートPCです。ノートPCとしてもタブレットとしても使え、外出先での作業や資料作成にも最適です。
ただいまクーポン適用で4000円引きの35,800円で購入可能です。ぜひこの機会をお見逃しなく！
【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）の特徴
① Windows 11搭載で生産性向上
Surface Go 2はWindows 11 Professionalを搭載しており、多くのWindowsアプリケーションが利用可能。本体重量は約544gと非常に軽量で、通勤や出張、カフェなど外出先でも気軽に使用できます。
搭載するOfficeについての詳細情報がAmazonの商品ページには記載されていないのですが、「Office 2019」だとすると、2025年10月14日にマイクロソフトによるサポートが終了しています。Officeアプリケーションが必要であれば、別途用意する前提で本機を購入するのが安全です。
② 使い続けられるスペック
ここで紹介するSurface Go 2は、CPUにCore m3‑8100Yを採用し、8GBメモリ、128GB SSDを搭載。最新CPUには及びませんが、Pentiumなどのより低価格CPUよりはパフォーマンスが期待できます。ストレージ容量も128GBあるので気にしすぎることなく、一般的なアプリの利用が期待できます。
③ 着脱式キーボード対応
着脱式キーボードにより、タブレットとしてもノートPCとしても活用可能です。キーボードを接続すれば、文字入力やメール作成もスムーズに行えます。
お買い得価格で手に入る！
クーポン適用で4000円引きに。お得に購入できるこの機会に、Amazon整備済み品のSurface Go 2を検討してみてはいかがでしょうか。
※在庫状況によっては売り切れの場合もありますので、購入を検討する際はお早めにチェックしてください。
